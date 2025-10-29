ספורי סיים עם שער ובישול בניצחון אנטליהספור

חגיגת הגביעים גם ברחבי אירופה בעיצומם והנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (רביעי) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# רמזי ספורי סיים את הבצורת שפקדה אותו מפתיחת העונה, כשמצא את הרשת בניצחון 0:3 של קבוצתו על בורסאספור בגביע. בהמשך, הוסיף גם בישול בשער שקבע את תוצאת המשחק.

# ממשיכים בטורקיה, כשאמדספור ודיא סבע הופתעו מול סיליפקה מהליגה הרביעית (!), כשהובסה בחוץ 3:0.

# גם במולדובה נערכו משחקי גביע, כשקייס גאנם פתח ועזר לקבוצתו להביס את אונג’ני 0:7. החלוץ הוחלף בתחילת מחצית השנייה במצב של 0:2. ליאם חרמש לא שותף.

# פרנצוורוש גם כן לא התקשתה, ומוחמד אבו פאני הצליח לעזור לקבוצתו להעפיל לסבב הבא עם 0:4 על בקצ’סבה. גם הוא הוחלף בפתיחת המחצית השנייה, כשהקבוצה שלו כבר הוליכה 0:3. גבי קניקובסקי קיבל מנוחה.