מתקשה בליגה: פ.ס.ז' מעדה עם 1:1 מול לוריין

בזמן שרוב הליגות הגדולות באירופה עורכות משחקי גביע באמצע השבוע, בצרפת החליטו לקיים מחזור אמצע השבוע עם המחזור העשירי, כאשר פאריס סן ז’רמן התארחה היום (רביעי) את לוריין ואכזבה שסיימה ב-1:1 בלבד, עם חדשות רעות נוספות.

מעבר לתוצאה שהחזירה את לואיס אנריקה וחניכיו למסלול המעידות, דזירה דואה נפצע בשריך הירך האחורי בדקה ה-61, כאשר הכישרון הצרפתי מירר בבכי ואף פונה מהמגרש כשהוא על אלונקה. במשחק הקודם פאריס ניצחה את ברסט, אך לפני זה סיימה פעמיים ברציפות בתיקו וזו מעידה רביעית שלה העונה במפעל המקומי.

לאלופת אירופה יש 21 נקודות מתוך 30 אפשריות, וזה לא מאזן שרגילים אליו בעיר האורות. זוכת הטרבל אשתקד עוד עלתה ליתרון קודם כשנונו מנדש כבש בדקה ה-49, אך היתרון החזיק שתי דקות בלבד עד שאיגור סילבה איזן וחתם את תוצאת המשחק.

תוצאות נוספות

ניס – ליל 0:2

מץ – לאנס 0:2

לה האבר – ברסט 0:1