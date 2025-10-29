יום רביעי, 29.10.2025 שעה 23:07
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
219-2010פאריס סן-ז'רמן1
1910-1410לאנס2
189-229מארסיי3
189-139ליון4
1713-2210ליל5
1713-189מונאקו6
1715-1610ניס7
1612-189שטרסבורג8
1313-159טולוז9
1216-1210לה האבר10
1114-129ראן11
1017-149פ.צ. פאריס12
910-79נאנט13
918-1410ברסט14
912-69אנז'ה15
922-1310לוריין16
713-79אוקזר17
526-810מץ18

מתקשה בליגה: פ.ס.ז' מעדה עם 1:1 מול לוריין

אלופת אירופה רשמה מעידה 4 העונה במפעל המקומי מתוך 10 מחזורים, הפעם עם תיקו מאכזב. מנדש כבש, סילבה איזן. דואה נפצע, פונה על אלונקה ומירר בבכי

|
דזירה דואה (IMAGO)
דזירה דואה (IMAGO)

בזמן שרוב הליגות הגדולות באירופה עורכות משחקי גביע באמצע השבוע, בצרפת החליטו לקיים מחזור אמצע השבוע עם המחזור העשירי, כאשר פאריס סן ז’רמן התארחה היום (רביעי) את לוריין ואכזבה שסיימה ב-1:1 בלבד, עם חדשות רעות נוספות.

מעבר לתוצאה שהחזירה את לואיס אנריקה וחניכיו למסלול המעידות, דזירה דואה נפצע בשריך הירך האחורי בדקה ה-61, כאשר הכישרון הצרפתי מירר בבכי ואף פונה מהמגרש כשהוא על אלונקה. במשחק הקודם פאריס ניצחה את ברסט, אך לפני זה סיימה פעמיים ברציפות בתיקו וזו מעידה רביעית שלה העונה במפעל המקומי.

לאלופת אירופה יש 21 נקודות מתוך 30 אפשריות, וזה לא מאזן שרגילים אליו בעיר האורות. זוכת הטרבל אשתקד עוד עלתה ליתרון קודם כשנונו מנדש כבש בדקה ה-49, אך היתרון החזיק שתי דקות בלבד עד שאיגור סילבה איזן וחתם את תוצאת המשחק.

תוצאות נוספות

ניס – ליל 0:2
מץ – לאנס 0:2
לה האבר – ברסט 0:1

