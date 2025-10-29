הפועל ת"א ניצחה 1:3 את מכבי חיפה בנערים א'

הפועל תל אביב מנצחת 1:3 במפגש הצמוד מול מכבי חיפה במסגרת נערים א'. במשחק מותח הגיעו אל המתחם בוולפסון שתי הקבוצות ממקומות 3/4 מליגת העל לנערים א'. שתיהן הגיעו למשחק ללא הפסד בליגה עד כה, 8 מחזורים לתוך העונה, אך הנתון הזה עתיד להשתנות.

המשחק נפתח בהזדמנויות לשתי הצדדים וקצב גבוה. כבר בדקה הרביעית מקבץ מסירות יפה של התקפת הפועל הסתיים בשער שנפסל בטענת נבדל. אך 20 דקות מאוחר יותר, המארחת הצליחה לכבוש את השער הראשון. עילאי מליחי המצטיין בשורות האדומים הערב, קיבל את הכדור בתוך הרחבה וסיים אותו ברשת 0:1 אדום.

מהצד השני ארטיום דמצ'וק עם פריצה יפה באגף הימני, תוך כדי שהוא חולף על שלושה שחקנים ומעביר מסירה יפה למוחמד גראבא שבועט מעל המסגרת. בדקה ה-34 כדור שהוגבה למרכז הרחבה מצא ראש ירוק, אף הדיפה אדירה של ינאל בזאדוג השוער הנפלא של הפועל תל אביב שמנע את השוויון.

שחקני הפועל ת"א חוגגים (אופיר מגדל)

לקראת סוף המחצית הראשונה, הזדמנות אדירה להפועל ת''א. הגבהה טובה של שי וקסמן מאגף ימין, מצאה את הראש של פואד גנאיים, אך החלוץ נגח סנטימטרים מעל המשקוף. גם את החצי השני פתחה הפועל בסערה כששלוש דקות אל תוך החצי השני, וקסמן עם עוד הגבהה מדויקת, מצא בצד השני את עילאי מליחי, שבבעיטה טובה השלים צמד, והכפיל את היתרון. 0:2 אדום.

בדקה ה-55 עוד הדיפה נהדרת של שוער הפועל בזאדוג, אחרי בעיטה מתוך הרחבה של יגל תרשיש הקפטן הירוק. בדקה ה-75 הייתה זאת חיפה שמצאה את הרשת והוסיפה דרמה למשחק. בעיטה מתוך הרחבה האדומה נהדפת לא מספיק טוב על ידי השוער, כשהכדור החוזר נופל לרגל של דור גולדשטיין שבועט היטב לפינה השמאלית ומצמצם ל-2:1.

שחקני הפועל ת"א בעננים (אופיר מגדל)

עמוק בתוך תוספת הזמן, הפועל תל אביב כבשה את השלישי, כשעמר פרידמן שעלה מהספסל, סיים מהלך יפה של התקפת האדומים, וחתם את תוצאת המשחק, 1:3 אדום. הפסד בכורה העונה למכבי חיפה בליגה כשהמצטיינים בה היו ארטיום דמצ'וק, יגאל תרשיש וכובש השער דור גולדשטיין. כשמהצד השני באדום בלטו במיוחד, עילאי מליחי כובש הצמד וינאל בזאדוג השוער הצעיר שהציג משחק מצוין.

שחקני הקבוצות לפני המשחק (אופיר מגדל)

שחקני מכבי חיפה (אופיר מגדל)

שחקני הקבוצות נאבקים (אופיר מגדל)

שחקני הפועל ת"א חוגגים (אופיר מגדל)