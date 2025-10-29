גדולה מכולן: 10 ניצחונות רצופים למכבי תל אביב

באמצע השבוע התקיים לו המחזור ה-10 בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2011. המחזור נפתח כבר ביום ראשון, כאשר מכבי נתניה רשמה 1:3 על הפועל קריית שמונה. המוליכה, מכבי תל אביב, עם ניצחון 10 במספר העונה, הפעם מול הפועל כפר סבא, לאחר 2:6 ענק, עם צמד של דניאל פרץ, שמאחוריו כבר 15 שערי ליגה, לצד שני שערים בגביע המדינה.

מרבית המשחקים התקיימו אתמול (שלישי), כשבמוקד, בין היתר, מלבד ניצחונה של המוליכה, מכבי חיפה רשמה 3:5 על הפועל פתח תקווה והיא נמצאת במקום הרביעי בטבלה. הפועל רעננה לא התקשתה מול הפועל ראשון לציון ונהנתה מ-0:4 מולה. מ.כ נוה יוסף ניצחה בשיניים את בני סכנין, כשרשמה נגדה 0:1 קטן.

היום (רביעי), התקיימו להם שלושה משחקים נוספים, כשבין לבין התמודדו בית"ר ירושלים והפועל תל אביב (0:3 לצהובים-שחורים), מכבי פתח תקווה והפועל ירושלים (ניצחון 1:8 למלאבסים) וכך גם מ.ס אשדוד ובני יהודה ת"א (0:1 לקבוצה מעיר הנמל). בשלישי (04/11) יינעל המחזור, כשהפועל חדרה תפגוש בביתה את הפועל באר שבע.

הפועל כפר סבא – מכבי תל אביב 6:2

החבורה של עידן ביטון ממשיכה למחוץ כל העומד בדרכה והנה לה כבר 10 משחקים רצופים בליגה, אותם מנצחת באין מפריע. לרשותה, בתום המחזור ה-10 בליגת נערים ג' – על, 30 נקודות מלאות. לחובתה של מכבי תל אביב ייאמר, כי את מרבית שעריה, מבין תשעה שערי הליגה שספגה עד כה, היא מקבלת במשחקי החוץ שלה. גם הפעם, צמד שערים הוצאו מהרשת של נדב עובד.

מי שעושה חיל במכבי תל אביב הוא דניאל פרץ הצעיר, לא שוערה של המבורג הגרמנית, אלא חלוצה הצעיר של הקבוצה ממרכז הארץ, מאחוריו 15 שערי ליגה, לצד צמד שערים במסגרת הגביע. בכל משחקיו העונה, בהם שותף, כבש, לכל הפחות שער אחד. הפעם, הסתפק בצמד שערים. מלבדו, הבקיעו יהלי נסים (צמד), עמית מירלי ואופיר זרחי. רון לוינסון הבקיע מן העבר השני (צמד).

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה 1:3

ניצחונה השמיני העונה של קבוצת היהלומים הצעירה של בן לוי. דווקא החבר'ה של אושרי אמסלם עלו ליתרון די מוקדם, כשכבר בדקה הרביעית הפועל קריית שמונה עם 0:1 משער של דוד בן ינון. ארבע דקות מאוחר יותר, איתי מטיאס השווה את התוצאה וקבע 1:1. בדקה התשיעית זה כבר הפך ל-1:2 לזכותה של מכבי נתניה, משער נוסף של ליעד שרם, שקבע 1:3 במחצית השנייה וסגר עניין עם צמד אישי. נתניה מושלמת בביתה. שישה ניצחונות בשישה משחקים.

מכבי נתניה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – הפועל ראשון לציון 0:4

שחקניו של שניר עגמי היו חדים כתער ורשמו ניצחון גדול ומשכנע (הניצחון הגדול ביותר שלהם עד כה, לאחר ה-0:3 על בני סכנין). רעננה מנצחת לראשונה מזה ארבעה משחקים, כשבשלושת המשחקים האחרונים השיגה הקבוצה שלוש תוצאות 1:1 מול קריית שמונה, באר שבע והפועל תל אביב. הפועל ראשון לציון סופגת רביעייה זה שבוע שני ברציפות, בהפסד שלישי רצוף. איתי פוקס התכבד בשלושער, הראל לוי השלים את החגיגה.

מ.כ נווה יוסף – בני סכנין 0:1

דניאל חלבי, שהבקיע מהנקודה הלבנה מול ג'ורג' דאמוני, קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-39 להתמודדות. מדובר בניצחון ליגה שלישי בסך הכל מבחינת החבר'ה של עמית פרץ ועדיין, הקבוצה נמצאת לה במקום ה-14, בתחתית. בני סכנין, לעומת זאת, סופרת הפסד תשיעי העונה ונשארת במקום האחרון עם שלוש נקודות בלבד ושלושה שערי זכות.

מ.כ. נוה יוסף נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה 3:5

הירוקים מהכרמל, אותם מלווה תמיר פרידמן, אומנם הבקיעו חמישה שערים, אך ספגו שלושה ובמערכת יצטרכו לעבוד על החלק ההגנתי באימונים הקרובים. מכבי חיפה, יחד עם 11 קבוצות נוספות, ספגו, עד כה, הכי הרבה שערים בליגה. מעבר לכך, לקבוצה 40 (!) שערי זכות, שנייה למכבי תל אביב, המוליכה, בכמות כיבוש השערים. אדם הדר, כרם סרחאן, שוהם אילוז, יוגב אוחיון ואופיר הראל הבקיעו לחיפה, ליאב אלבז (צמד) ואייל ברק צימקו להפועל פתח תקווה.

בית"ר ירושלים – הפועל תל אביב 0:3

אחרי שאתמול הבוגרים של בית"ר ירושלים רשמו 1:2 על הפועל תל אביב וזכו בגביע הטוטו של ליגת העל לעונת 2025/26, הרי שהערב חניכיו של משה מור המשיכו את החגיגה ורשמו 0:3 חלק על האדומים, זאת משערים של איתי אלון, מארק בלסקי ויונתן פטלביץ. אף אחד מהשלושה לא שיחק בעונה החולפת בבית"ר. אלון הגיע מבקעת הירדן, בלסקי ממודיעין ופטלביץ מראשון לציון. הירושלמים עם שבעה ניצחונות ב-10 משחקים. הפועל תל אביב במקום ה-11, לעת עתה.

בית'ר ירושלים נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה – הפועל ירושלים 1:8

האדומים מירושלים הוליכו משער של אוהד זיו בדקה השלישית להתמודדות, אלא שמאז? התפרקות טוטאלית. נדמה היה כאילו שחקניו של דורון דדש נטשו את המשחק. לחניכיו של ירין תלמיד ניצחון ליגה שמיני, אחת משתי הקבוצות שטרם הפסידו העונה, יחד עם המוליכה, מכבי תל אביב. לפתח תקווה הבקיעו אביב גולן (שלושער), אליאב אוליאל (צמד), עמית גבע, ליאם טגבה ואלעד גביהו. השמינייה שספגה היום ירושלים? שוות ערך לקצת יותר מ-33% מסך השערים שספגה עד כה העונה.

מכבי פתח תקווה נערים ג' (המדיה של מכבי פתח-תקוה)

מ.ס אשדוד – בני יהודה ת"א 0:1

הקבוצה של זאק צבניה מחברת ניצחון שני העונה, אחרי פתיחה פחות מרשימה. החבר'ה של יוסי אברהם בהפסד רביעי. יוסי גולן, בשערו הראשון העונה, הכריע את ההתמודדות. גולן הצעיר, החל דרכו דווקא במחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד, כשלאחר שלוש עונות רצופות עבר למחלקה הגדולה בעיר הנמל.

הפועל חדרה – הפועל באר שבע (04/11, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 17:10)