כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

דרבי בגביע המדינה? אלו העולות לסיבוב ח'

סיבוב ז' תם לו והפנים לעבר השלב הבא, שיכלול גם את קבוצות ליגת העל. עושים סדר: המועדונים שיהיו חלק מ-32 האחרונות. ההגרלה: ביום ראשון הקרוב

סתיו טוריאל, דור פרץ, דן ביטון, עומר אצילי וארד בר (צלמי ONE)
שתי קבוצות הבטיחו היום (רביעי) את מקומן בשלב הבא של גביע המדינה, כאשר מ.כ שדרות מליגה ב’ הדהימה את חדרה ודימונה מליגה א’ היממה את מכבי פ”ת בדרך לסיבוב ח’. הסיבוב הזה יכלול מעכשיו גם את כל קבוצות ליגת העל, וזה אומר שכבר 31 מועדונים הפעילו רשמית לשם, כשנותר מקום לעוד קבוצה אחת, במשחק בין מ.ס בני יפו אורתודוכסים לבין מ.כ ירושלים (חמישי, 18:00).

13 משחקים שוחקו בסיבוב ז’, וזה אומר שיש 13 עולות, כאשר בנוסף לכך יש ארבע קבוצות שקיבלו בהגרלה כרטיס חופשי ישירות לשלב הבא, עוד משחק אחד שישוחק כאמור מחר ותוסיפו לכך את 14 הקבוצות של ליגת העל, ותקבלו את כל 32 המועדונים שישתתפו בסיבוב ח’ של גביע המדינה לעונת 2025/26.

בסך הכל, אם נשים בצד את מ.כ ירושלים (ליגה א’) ובני אורתודוקסים (ליגה ב’), בסיבוב ח’ עד כה יש שמונה קבוצות מהליגה הלאומית, שמונה קבוצות מליגה א’, קבוצה אחת מליגה ב’ ו-14 קבוצות מליגת העל. כאמור, בני יפו אורתודוכסים או או מ.כ ירושלים ישלימו את 32 הקבוצות. ההגרלה תתקיים ביום ראשון (2.11) בשעה 13:00.

גביע המדינה (חגי מיכאלי)גביע המדינה (חגי מיכאלי)

רשימת העולות המלאה עד כה

הפועל רעננה – ליגה לאומית
אחי נצרת – ליגה א’ צפון
מכבי קריית גת – ליגה א’ דרום
מ.כ חולון ירמיהו – ליגה א’ דרום
מ.ס כפר קאסם – ליגה לאומית
הפועל עירוני כרמיאל – ליגה א’ צפון
מכבי יפו – ליגה לאומית
בני יהודה – ליגה לאומית
הפועל כפר שלם – ליגה לאומית
הפועל כפר סבא – ליגה לאומית
מכבי הרצליה – ליגה לאומית
מכבי אתא ביאליק – ליגה א’ צפון
הפועל א.א פאחם – ליגה א’ צפון
מ.כ כפר סבא – ליגה א’ דרום
הפועל רמת גן – ליגה לאומית
מ.כ שדרות – ליגה ב’
מ.ס דימונה – ליגה א’ דרום

