יום רביעי, 29.10.2025 שעה 22:10
כדורגל עולמי  >> גביע גרמני

אחרי מותחן אדיר: לברקוזן בשלב הבא בגביע

החניכים של קאספר היולמנד הצליחו לשרוד משחק קשה, כשניצחו בחוץ 2:4 את פאדרבורן מהליגה השנייה, עם שער ניצחון בדקה ה-120. שטוטגרט גברה על מיינץ

|
שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)
שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)

הסיבוב השני בגביע הגרמני שוחק הערב (רביעי) כשבמוקד באייר לברקוזן שרדה מותחן וניצחה 2:4 את פאדרבורן מהליגה השנייה בדרמה אדירה בתום הארכה. בנוסף, שטוטגרט גברה על מיינץ 0:2.

פאדרבורן – באייר לברקוזן 2:4

האלופה לפני שתי עונות, שרדה מותחן לא פשוט ועלתה לשלב הבא בתום דרמה. פאדרבורן נשארה בעשרה שחקנים, ואז אלכס גרימלדו העלה את החניכים של קאספר היולמנד ליתרון, אך בדקה ה-90 סטפנו מרינו השווה. בהארכה, סוון מישל כבש שוב עבור המארחת, כשרגע לפני ההפסקה, ג’ארל קוואנסה איזן שוב, ובדקה האחרונה איבראהים מזה כבש את שער הניצחון ואלייקס גרסיה חתם את התוצאה.

מיינץ – שטוטגרט 2:0

במשחק בין שתי הקבוצות מהליגה הבכירה בגרמניה, האורחת הייתה זו שיצאה עם ידה על העליונה. לוקה יאקיז העלה אותה ליתרון כבר בדקה השישית של המשחק, כשמי שסגר את הסיפור היה אטאקאן קאראזור, שהכפיל את התוצאה ושלח את החבורה של סבאסטיאן הונס לשלב הבא.

תוצאות נוספות

פירט – קייזרסלאוטרן 1:0

אילרטיסן – מאגדבורג 3:0

