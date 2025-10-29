דקה 10: סיודאד לוסנה - ויאריאל 0:0

אמצע השבוע כבר כאן ואיתו גם משחקי הגביע בלא מעט מדינות ברחבי אירופה. גם בספרד, גביע המלך משוחק בשעה זו, כאשר מנור סולומון, שבהרכב, וקבוצתו ויאריאל, פוגשים את סיודאד לוסנה מהליגה החמישית במסגרת הסיבוב הראשון בטורניר.

הצהובים עצרו את המשבר שעבר עליהם, כשלא ניצחו ארבעה משחקים ברציפות בכל המסגרות, עם ניצחון על ולנסיה ביום שבת האחרון, שהקפיץ אותם אל המקום השלישי בטבלה.

לישראלי המושאל מטוטנהאם, יש עד כה שער ובישול בליגה, שניהם כשהוא נכנס מהספסל. הוא פתח בהרכב רק פעם אחת מאז עבר לצהובים, בניצחון 0:1 על אתלטיק בילבאו בתחילת החודש.

מחצית ראשונה:

הרכב סיודאד לוסנה: פלוריאן ליל, אלה בניטס, רפא קסטייה, חוסה קרוז, מאנולו אורטיז, נאצ׳ו פרננדס, אלברו טולדנו, מאנו מולינה, חוסלילו, הוגו פונטס, דויד אגודו.

הרכב ויאריאל: דייגו קונדה, אדריאן אלטימירה, רפא מרין, פאו נבארו, סרגיי קארדונה, פאפה גיי, דני פארחו, אליאס אחומאש, מנור סולומון, איוסה פרס, טני אולובאסי.