יום רביעי, 29.10.2025 שעה 22:09
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

דקה 10: סיודאד לוסנה - ויאריאל 0:0

גביע המלך הספרדי, סיבוב ראשון: עם מנור סולומון בהרכב, הצוללת הצהובה רוצה לעלות לשלב הבא במפעל ומקווה לא להסתבך נגד הקבוצה מהליגה החמישית

|
מנור סולומון (La Liga)
מנור סולומון (La Liga)

אמצע השבוע כבר כאן ואיתו גם משחקי הגביע בלא מעט מדינות ברחבי אירופה. גם בספרד, גביע המלך משוחק בשעה זו, כאשר מנור סולומון, שבהרכב, וקבוצתו ויאריאל, פוגשים את סיודאד לוסנה מהליגה החמישית במסגרת הסיבוב הראשון בטורניר.

הצהובים עצרו את המשבר שעבר עליהם, כשלא ניצחו ארבעה משחקים ברציפות בכל המסגרות, עם ניצחון על ולנסיה ביום שבת האחרון, שהקפיץ אותם אל המקום השלישי בטבלה. 

לישראלי המושאל מטוטנהאם, יש עד כה שער ובישול בליגה, שניהם כשהוא נכנס מהספסל. הוא פתח בהרכב רק פעם אחת מאז עבר לצהובים, בניצחון 0:1 על אתלטיק בילבאו בתחילת החודש. 

מחצית ראשונה:

הרכב סיודאד לוסנה: פלוריאן ליל, אלה בניטס, רפא קסטייה, חוסה קרוז, מאנולו אורטיז, נאצ׳ו פרננדס, אלברו טולדנו, מאנו מולינה, חוסלילו, הוגו פונטס, דויד אגודו.

הרכב ויאריאל: דייגו קונדה, אדריאן אלטימירה, רפא מרין, פאו נבארו, סרגיי קארדונה, פאפה גיי, דני פארחו, אליאס אחומאש, מנור סולומון, איוסה פרס, טני אולובאסי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */