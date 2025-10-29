יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:10
ילדים ב׳: קריית גת עלתה שלב בגביע המדינה

במשחק רב שערים על טהרת מחוז דן, הצליחה החבורה מהדרום לזכות בניצחון 3:4 על עירוני אשדוד בתום משחק נהדר ולהעפיל לשלב הבא של משחקי גביע המדינה

|
קרית גת ילדים ב' (ולדי מויסייב)
קרית גת ילדים ב' (ולדי מויסייב)

משחקי גביע המדינה בשנתון ילדים ב' הניבו מספר משחקים חד-צדדיים. עם זאת, משחק מרתק במיוחד נערך בתחילת השבוע במגרש הסינטטי באשדוד, שם נפגשו שתי קבוצות ממחוז דן בשנתון ילדים ב', ששאפו להעפיל לשלב הבא: המארחת - קבוצת "צו פיוס" של עירוני אשדוד, והאורחת - מכבי קרית גת. במהלך המשחק נרשמו שערים רבים, כולל מהפך וקאמבק, ובסיום חגגו שחקני קרית גת.

המחצית הראשונה הייתה עמוסה באירועים ליד השערים וגם בשערים עצמם. המשחק התחיל בשליטה של אשדוד, כאשר כבר לאחר חמש דקות שובל אסרס כבש והעלה את אשדוד ליתרון 0:1. שחקני קרית גת נכנסו למשחק ובמהרה רני אוחיון השווה ל-1:1, מה שסימן את המשך ההתרחשויות.

לאחר מספר דקות נוספות, עידו חזות הבקיע בבעיטה מטווח רחוק ברגל שמאל והפך את התוצאה ל-1:2 לטובת קרית גת. בדקה ה-30 השלים רני אוחיון צמד אישי והעלה את קרית גת ליתרון 1:3. אשדוד התאוששה בחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, וניצלה חולשה מסוימת של קרית גת כדי לכבוש שני שערים מרגליהם של ארטיום וולשין ושון כליף, מה שהשווה את התוצאה ל-3:3 בתום המחצית הראשונה.

המחצית השנייה המשיכה בקצב גבוה, עם מצבים רבים ליד השערים, אך רק שער אחד נכבש. בדקה ה-60 נפסקה בעיטה חופשית לאורחים מקרית גת, ודורי נגס בעט בעוצמה מ-22 מטרים היישר לרשת, מה שסלל את דרכה של קרית גת לניצחון 3:4 ולהעפלה לשלב הבא.

מטר ממו, מאמן קרית גת, אמר בסיום: "המשחק היה שקול ברמתו. אשדוד שיחקו מצוין, מדובר בקבוצה מאומנת ואני חייב להודות בכך. אני שמח שניצחנו והצלחנו לעלות שלב, כי בסוף זה הכי חשוב בגביע. יש לי קבוצה עם ילדים סופר מוכשרים ואיכותיים, ואני מקווה שנמשיך בדרך הזאת ונמשיך לנצח, אך יותר חשוב להציג יכולת טובה עד סוף העונה. אנחנו רוצים ליהנות, להגיע כמה שיותר רחוק, ולחוות את זה עד הסוף".

בסוף השבוע הקרוב יחזרו שתי הקבוצות למשחקי הליגה. עירוני אשדוד תארח ביום שישי את קבוצת "צו פיוס" של עירוני מודיעין, בעוד מכבי קרית גת תתארח בשבת אחה"צ אצל גדנ"ע ת"א.

