ויני בועט בימאל ופדרי לקח מזכרת: טאפאסים

הליגה הספרדית כהרגלה מספקת לנו מדי שבוע משחקים מסקרנים ורגעים משעשעים שספק אם היינו מקבלים בכל ליגה אחרת בעולם. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים מהמחזור העשירי של לה ליגה ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש.

הפעם: יוצאים לקרב – הקלאסיקו הראשון לעונה בברנבאו יוצא לדרך, כדור-ימאל: ויני בועט בלאמין, שצ'סני עוצר פנדל לאמבפה ,פרמין החייל תמיד נענה לפקודה ופדרי לקח מזכרת מהקלאסיקו, הטראש-טוק זלג למגרש.

לאמין ויני והעצבים: הטאפאסים של הקלאסיקו

וגם: הקלאסיקו מסתיים בקטטת עצבים ומי אם לא ג'וד? חיית הקלאסיקו מכריע את בארסה בסיכום המשחק הראשון לעונה המחזור ה-10 של הליגה הספרדית. צפו.