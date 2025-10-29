יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:09
כדורגל ישראלי

האמת על האצטדיון שערב הסעודית מתכננת לבנות

הרשתות סערו בעקבות סרטון של אצטדיון שניצב בראש גורד שחקים, אך למעשה הוא נוצר על ידי הבינה המלאכותית ולא ידוע מי עשה זאת והאם יהיה בטיחותי

כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

המונדיאל בערב הסעודית ב-2034 עשוי להיות המודרני והמהפכי ביותר בהיסטוריה, כשהרשתות החברתיות סערו השבוע בעקבות סרטון ויראלי של אצטדיון כדורגל הניצב בראש גורד שחקים, כאשר ערב הסעודית מתכננת לבנות את “אצטדיון השמיים” הראשון בעולם.

הסרטון החדש ולא הרשמי שיצא השבוע באמצעות הבינה המלאכותית, יצר רעש רב והציג חזון מרהיב של אצטדיון שיושב על גבי גורד שחקים, כשזה חושף לכאורה תוכנית לאצטדיון בשווי מילארד דולר וצפוי להכיל 46,000 מקומות ישיבה בגובה של 350 מטר מעל פני הקרקע.

בעוד הסרטון שנוצר על ידי מחשב שכנע אנשים מסוימים שמדובר בחזון של העתיד, האמת היא שמדובר ביצירת מדע בדיוני, כאשר לא ברור מי יצר ושיתף בתחילה את הסרטון ויש גם מספר שאלות: האם הבניין יהיה מאובטח ויציב מבחינה אדריכלית? כמה זמן יימשך התור למעליות אחרי המשחק?

להשכרה: הבית של מייקל ג'ורדן בשיקגו

בנוסף, למרות שטכנית האצטדיון עשוי להיות בגובה של יותר מ-300 מטרים באוויר, האצטדיון יתפוס את הקומה הרביעית והקומה החמישית, כאשר כשמדובר באצטדיונים בגובה רב, עדיין יש את אותה השאלה: מה יקרה אם הכדור נבעט מעל הקומה העליונה של היציע? ולמעשה יגיע מלמעלה עד למטה במהירות אין סופית? את האמת, אולי הולך רגל אמיץ ינסה להשתלט על הכדור.

