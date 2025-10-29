יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

חשש לקרע במיניסקוס לשרון מימר, שחזר לאמן

אחרי שסובב את ברכו בראשון, מימר העביר אימון עם תנועה מוגבלת ויעמוד על הקווים מול הפועל פ"ת. במועדון מחכים להחלטת אבו יונס לגבי עבד יאסין

|
שרון מימר (אורן בן חקון)
שרון מימר (אורן בן חקון)

שרון מימר יעמוד על הקווים במשחק הליגה הקרוב נגד הפועל פתח תקווה ביום שבת בשעה 18:30, למרות שעל פי האבחנה הראשונית, הוא סובל מקרע במניסקוס. הפציעה נגרמה במהלך האימון ביום ראשון, כאשר סובב את ברכו במשחקון פנימי.

מימר הגיע היום (רביעי) לאימון והעביר אותו עם תנועה מוגבלת מאוד, ככל שיכל. מדובר בפציעה שלא תשבית אותו מהמשך העברת האימונים במהלך השבוע.

בנוסף, במועדון מחכים להחלטת היו”ר, מוחמד אבו יונס, לגבי העונש שיוטל על השוער עבד יאסין. כזכור, יאסין עזב את הקבוצה ללא אישור כדי להשתתף במשחק נבחרת פלסטין באלג'יריה, דבר שהביא אותו לפני דין משמעתי.

עבד יאסין (רועי כפיר)עבד יאסין (רועי כפיר)

בנושא אחר, הכדורגלן הזר, דוראל אבונו, שאושפז בבית החולים בתקופה האחרונה, לא יחזור לשחק העונה. עם זאת, סכנין תעמוד בהתחייבויות הכספיות שלה כלפיו, ככל שיסוכם בין הצדדים.

