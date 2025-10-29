מכה לברצלונה: פדרי נפצע וייעדר כ-3 שבועות

חדשות רעות לברצלונה. אחרי שהיא הפסידה ביום ראשון האחרון בקלאסיקו הגדול 2:1 לריאל מדריד, וכשיש בשורותיה כבר מספר גבוה של שחקנים שסובלים מפציעה, היום (רביעי), נפצע לה שחקן מפתח נוסף לתקופה לא קצרה.

הקשר המוביל של האלופה, ואם תשאלו רבים מאוהדיה גם השחקן הכי חשוב בקבוצה של האנזי פליק, פדרי, סובל מקרע בשריר הירך האחורי, וייעדר לפחות לשלושה שבועות, כלומר הקשר לא ישחק כדורגל עד החזרה מפגרת הנבחרות של חודש נובמבר.

הספרדי הוא השחקן היחיד ששיחק בכל 13 המשחקים של הקטלונים מפתיחת העונה המגומגמת משהו שלה, ובקלאסיקו האחרון נראה עייף, ואף ספג את ההרחקה הראשונה שלו בקריירה עד כה, כשביצע עבירה שזיכתה אותו בצהוב שני במהלך האחרון של המשחק.

לאמין ויני והעצבים: הטאפאסים של הקלאסיקו

מדובר במכה גדולה עבור ברצלונה. פדרי מצטרף לרשימת הפצועים הארוכה שלה שכוללת את ראפיניה, גאבי וז’ואן גארסיה, כשגם מצבו הבריאותי של לאמין ימאל עדיין לא ברור. בצד החיובי, מי שחזרו היום לאימונים של הבלאוגרנה הם רוברט לבנדובסקי ודני אולמו.