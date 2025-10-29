יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:10
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

מכה לברצלונה: פדרי נפצע וייעדר כ-3 שבועות

צרות באות בצרורות: כוכב הקטלונים, שהורחק בקלאסיקו האחרון, מצטרף לרשימת הפצועים שלהם ולא ישחק לפחות עד החזרה מפגרת הנבחרות של חודש נובמבר

|
פדרי עם הכדור (IMAGO)
פדרי עם הכדור (IMAGO)

חדשות רעות לברצלונה. אחרי שהיא הפסידה ביום ראשון האחרון בקלאסיקו הגדול 2:1 לריאל מדריד, וכשיש בשורותיה כבר מספר גבוה של שחקנים שסובלים מפציעה, היום (רביעי), נפצע לה שחקן מפתח נוסף לתקופה לא קצרה.

הקשר המוביל של האלופה, ואם תשאלו רבים מאוהדיה גם השחקן הכי חשוב בקבוצה של האנזי פליק, פדרי, סובל מקרע בשריר הירך האחורי, וייעדר לפחות לשלושה שבועות, כלומר הקשר לא ישחק כדורגל עד החזרה מפגרת הנבחרות של חודש נובמבר.

הספרדי הוא השחקן היחיד ששיחק בכל 13 המשחקים של הקטלונים מפתיחת העונה המגומגמת משהו שלה, ובקלאסיקו האחרון נראה עייף, ואף ספג את ההרחקה הראשונה שלו בקריירה עד כה, כשביצע עבירה שזיכתה אותו בצהוב שני במהלך האחרון של המשחק. 

לאמין ויני והעצבים: הטאפאסים של הקלאסיקו

מדובר במכה גדולה עבור ברצלונה. פדרי מצטרף לרשימת הפצועים הארוכה שלה שכוללת את ראפיניה, גאבי וז’ואן גארסיה, כשגם מצבו הבריאותי של לאמין ימאל עדיין לא ברור. בצד החיובי, מי שחזרו היום לאימונים של הבלאוגרנה הם רוברט לבנדובסקי ודני אולמו.

