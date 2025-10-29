יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
121-224מ.ס. קרית גת1
122-174הפועל בנות קטמון2
76-104אסא ת"א3
69-54הפועל רעננה4
46-84מכבי כשרונות חדרה5
321-54מ.כ. רמת השרון6
17-24מכבי חולון7
121-44פנתרות אשדוד8

קארין סנדל מונתה למ"מ בבונות אלטרנטיבה

תנועת הנשים, שתפקידה להגן על זכויות הנשים בדמוקרטיה בישראל, מינתה את הכדורגלנית ויושבת ראש ארגון שחקני הכדורגל לממלאת מקום בתחום המדיניות

|
קארין סנדל (רדאד ג'בארה)
קארין סנדל (רדאד ג'בארה)

דרך חדשה לקארין סנדל. שיאנית ההופעות בנבחרת ישראל, יושבת ראש ארגון שחקני הכדורגל בישראל וחברת הנהלת FIFPRO, ארגון השחקנים והשחקניות הבינלאומי. תוסיף לעצמה תפקיד חדש, כשמונתה לממלאת מקום בתחום המדיניות של תנועת הנשים בונות אלטרנטיבה.

תפקידה החדש יהיה להוביל את המדיניות של הארגון מול הכנסת, הממשלה והציבור. זאת על ידי הובלת מהלכים לשינוי מדיניות, שיתופי פעולה עם גורמים אזרחיים ופוליטיים וקמפיינים ציבוריים וחקיקתיים לקידום שוויון מגדרי וצדק חברתי.

מורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, מסרה: “ההיכרות בין בונות אלטרנטיבה לקארין נוצרה בימיה הראשונים של התנועה, כשהתייצבנו לצד שחקניות נבחרת ישראל לקידום השוואת התנאים והמעטפת המקצועית שלהן. אני מברכת ושמחה שאישה מובילה, הן כספורטאית והן כמנהלת בספורט הישראלי, מצטרפת לנבחרת הנשים המובילות בישראל הפועלות למען קידום זכויות הנשים בארצנו”.

קארין סנדל (אחר)קארין סנדל (אחר)

קארין סנדל התייחסה למינויה: “את בונות אלטרנטיבה הכרתי כבר בתחילת הדרך, כשהובלנו מאבק משותף בספורט. מאז ראיתי את הארגון צומח והופך לכוח אזרחי הכרחי ומשפיע בחברה הישראלית. עבורי זו סגירת מעגל מרגשת, ואני גאה להצטרף לנבחרת של ‘בונות’ ולצאת לעבודה החשובה שלפנינו. תודה למורן זר קצנשטיין, המייסדת ולצוות המדהים על האמון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */