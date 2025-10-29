קארין סנדל מונתה למ"מ בבונות אלטרנטיבה

דרך חדשה לקארין סנדל. שיאנית ההופעות בנבחרת ישראל, יושבת ראש ארגון שחקני הכדורגל בישראל וחברת הנהלת FIFPRO, ארגון השחקנים והשחקניות הבינלאומי. תוסיף לעצמה תפקיד חדש, כשמונתה לממלאת מקום בתחום המדיניות של תנועת הנשים בונות אלטרנטיבה.

תפקידה החדש יהיה להוביל את המדיניות של הארגון מול הכנסת, הממשלה והציבור. זאת על ידי הובלת מהלכים לשינוי מדיניות, שיתופי פעולה עם גורמים אזרחיים ופוליטיים וקמפיינים ציבוריים וחקיקתיים לקידום שוויון מגדרי וצדק חברתי.

מורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, מסרה: “ההיכרות בין בונות אלטרנטיבה לקארין נוצרה בימיה הראשונים של התנועה, כשהתייצבנו לצד שחקניות נבחרת ישראל לקידום השוואת התנאים והמעטפת המקצועית שלהן. אני מברכת ושמחה שאישה מובילה, הן כספורטאית והן כמנהלת בספורט הישראלי, מצטרפת לנבחרת הנשים המובילות בישראל הפועלות למען קידום זכויות הנשים בארצנו”.

קארין סנדל (אחר)

קארין סנדל התייחסה למינויה: “את בונות אלטרנטיבה הכרתי כבר בתחילת הדרך, כשהובלנו מאבק משותף בספורט. מאז ראיתי את הארגון צומח והופך לכוח אזרחי הכרחי ומשפיע בחברה הישראלית. עבורי זו סגירת מעגל מרגשת, ואני גאה להצטרף לנבחרת של ‘בונות’ ולצאת לעבודה החשובה שלפנינו. תודה למורן זר קצנשטיין, המייסדת ולצוות המדהים על האמון”.