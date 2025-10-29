יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:29
ילדים ג': בית"ר חיפה שתתה מהבאר

הקבוצה מהכרמל, המשחקת בליגת חוף, שמרה על הבית וניצחה 1:2 את משחק הגביע מול מכבי באר שבע מליגת מרכז. מאמן הקבוצה: "באנו מוכנים לכל תרחיש"

בית
בית"ר חיפה ילדים ג' (באדיבות המועדון)

קבוצת ילדים ג' של בית"ר חיפה, שעומדת על מאזן של ניצחון אחד והפסד במשחקי ליגת חוף, העפילה בתחילת השבוע לשלב הבא של משחקי גביע המדינה, לאחר שניצחה בביתה 1:2 את קבוצת "צו פיוס" של מכבי באר שבע, שהפסידה בשני משחקי הליגה שקיימה. הקבוצה המארחת הצליחה בשלב הקודם לנצח 2:5 את משחק החוץ מול הפועל ראשל"צ מערב, בעוד שהאורחת שיחקה גם אז הרחק מביתה וזכתה בניצחון בהפרש גבוה על הפועל חדרה.

המשחק התחיל בגישושים משני הצדדים בדקות הראשונות. עם הזמן בית"ר חיפה התחילה ליצור מצבים מסכנים, ובדקה ה-14 באה על שכרה, זאת לאחר התקפה עוצמיתית, שכללה שיתוף פעולה קבוצתי ובסיומה רותם אסייג נעץ את הכדור ברשת והוביל את הצפונים ליתרון 0:1 לפני סיום השליש הראשון.

בשליש השני שתי הקבוצות נלחמו בשני צידי המגרש. באמצע השליש נפסל שער שכבש חאזן אלשיך החיפאי, בשל טענת נבדל. בדקה ה-56, אחרי דקות של לחץ של בית"ר חיפה, היא הכפילה את התוצאה, שוב פעם השער נכבש בבעיטה מרגלו של שחקן הכנף, רותם אסייג, שהשלים צמד אישי והעלה את החיפאים ליתרון 0:2.

השליש האחרון של המשחק נפתח עם שער מרשים בבעיטה מחצי מגרש מצידה של האורחת, שצימקה את היתרון החיפאי ל-1:2. ניסיונותיה של באר שבע למחוק את היתרון החיפאי לא עלו יפה, בית"ר חיפה הצליחה לשמור על התוצאה עד לסיום במשחק הקרבה של כלל השחקנים, שהביא לניצחון והעפלה לשלב הבא.

רז בן יעיש, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: "פגשנו קבוצה טובה מליגת מרכז, באנו מוכנים לכל תרחיש ואני שמח שהשחקנים שמו את הלב והנשמה על המגרש, הודות לכך הצלחנו לנצח ולעלות שלב. אני שואף להמשיך לשים דגש על יסודות כדורגל נכונים, במטרה להמשך בניה נכונה ולהצלחת השחקנים בעתיד".

בשבוע הבא יחזרו שתי הקבוצות למעגל משחקי הליגות. בית"ר חיפה תתארח ביום ראשון אצל הפועל חוף הכרמל. מכבי באר שבע תארח ביום שלישי את מכבי עמישב פ"ת למפגש קבוצות "צו פיוס". 

