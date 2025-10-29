ריאל תתנגד? שני משחקים בפחות מ-72 שעות

לראשונה העונה, ריאל מדריד תפתח משחק לאחר שיעברו פחות מ-72 שעות (המנוחה המומלצת על ידי פיפ”א בין משחקים רשמיים) מההתמודדות שקדמה לה. קבוצתו של צ'אבי אלונסו תפגוש במונטיליבי את ג'ירונה ביום ראשון, 30/11, בשעה 22:00, ותחזור לשחק 70 שעות לאחר מכן, ביום רביעי, 3/12, בשעה 20:00, בסן מאמס נגד אתלטיק בילבאו.

הבעיה נובעת מארגון מחדש של המחזור ה-19 של הלה ליגה, עקב הסופר קאפ הספרדי, שייערך בערב הסעודית בין הקבוצות: ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו. מסיבה זו, המשחקים בהן משתתפות ארבע הקבוצות הללו יוקדמו ל-2 ול-3 בדצמבר. בחצי גמר הסופר קאפ ברצלונה תפגוש את אתלטיק בילבאו וריאל מדריד תתמודד בדרבי מול אתלטיקו מדריד.

עד כה, לבלאנקוס היו תמיד שלושה ימים לפחות בין משחקים רשמיים, כלל שהמועדון הפך לבלתי ניתן למשא ומתן. במרץ 2024, רשת הטלוויזיה של ריאל מדריד הייתה חד משמעית לאחר תקרית דומה: “ריאל מדריד לעולם לא תשחק שוב ללא 72 שעות מנוחה. ולשם כך, היא תבקש את הגנת פיפ”א”.

חבייאר טבאס (רויטרס)

התקדים להודעה זו פורסם לאחר שהקבוצה נאלצה להתמודד מול ויאריאל 66 שעות בלבד לאחר ששיחקה דרבי בליגת האלופות נגד אתלטיקו. המועדון ראה בכך “שערורייה מצד הלה ליגה” ודרש בפומבי לציית להמלצות פיפ”א, אשר מאז מרץ 2023 ממליצה על מינימום של 72 שעות בין משחקים כדי להגן על בריאות השחקנים.

לאורך כל העונה הזו, לוח הזמנים הזה נשמר, עד שהלה ליגה הכריזה זה עתה על המשחקים לסוף נובמבר ותחילת דצמבר. המשחק נגד ג'ירונה והביקור בסן מאמס יותירו את ריאל מדריד עם פחות מנוחה מהצפוי, מצב שפותח מחדש את הוויכוח בין התחייבויות לוח הזמנים לבין הגנה על השחקנים.