מחר בערוץ ONE: ליגת התיכונים חוזרת לפרקט

החל ממחר (חמישי) ועד חודש ינואר יעלו מידי שבוע מיטב שחקני העתיד של הכדורסל הישראלי אל הפרקט ברחבי הארץ, במטרה להניף את הגביע ולהיות אלופי ליגת התיכונים. במוקד, במשחק שיעבור בשידור חי בערוץ ONE, יהיה דרבי של ערי הנמל המרכזיות של ישראל (12:00), בין מקיף ז’ אשדוד לריאלי העברי בחיפה, שנחשבת לאחת הוותיקות במפעל.

האשדודים יעשו היסטוריה, שיהיו לבית הספר הראשון מהעיר שמשחק בליגת התיכונים הבכירה. "כיף גדול, אנחנו מאוד מתרגשים, בית הספר, המועדון כולם מחכים לרגע הזה חודשים, ומאוד שמחים שהוא הגיע. אנחנו מחכים כבר לעלות לפרקט ושהאולם יהיה מלא", סיכם המאמן דור כהן את המצב בקבוצה.

החיפאים מצידם מציגים מאמן חדש על הקווים, בדמותו של כפיר מרדכי, שמאמן גם את קריית מוצקין מהליגה הארצית. "מרגש להתחיל את העונה, בטח אחרי העיכוב שהיה וכמובן המלחמה שפגעה בזה שהליגה לא זכתה להיות במתכונת המלאה שלה. אנחנו מחכים בציפייה רבה ומקווים לעונה טובה", אמר מרדכי.