"רוצה להתנצל על התגובה, התשוקה גברה עליי"

ריאל מדריד חזרה לנצח בקלאסיקו אחרי יותר משנה, אך ה-1:2 על ברצלונה שינה כיוון לגמרי בצד הלבן – מחגיגה גדולה, להתעסקות עיקרית בהתנהגות של ויניסיוס. כזכור, הברזילאי לא אהב את העובדה שצ’אבי אלונסו החליף אותו וירד ישירות לחדר ההלבשה בברנבאו, במקום ללכת לספסל.

כוכב הבלאנקוס לקח כמה ימים להירגע ככל הנראה, בזמן שכל העולם הגיב, אך היום (רביעי) הגיעה התשובה שלו. למעשה, זו התנצלות. ויניסיוס כתב פוסט כנה ברשתות החברתיות שלו, ופתח מיד: “היום אני רוצה להתנצל בפני כל אוהדי מדריד על התגובה שלי כשהוחלפתי בקלאסיקו”.

עוד הוסיף ויניסיוס: “כפי שכבר עשיתי באופן אישי באימון היום, אני רוצה להתנצל שוב בפני חבריי לקבוצה, המועדון והנשיא. לפעמים התשוקה שלי גוברת עליי, אני תמיד רוצה לנצח ולעזור לקבוצה שלי. האופי התחרותי שלי נובע מהאהבה שאני מרגיש למועדון הזה ולכל מה שהוא מייצג. אני מבטיח להמשיך להילחם כל שנייה למען טובתה של ריאל מדריד, כפי שעשיתי מהיום הראשון”.

האתגר הבא של הלבנים יהיה ולנסיה בשבת (22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשאלונסו וחניכיו ירצו כמובן לשמור על המומנטום החיובי ועל פער חמש הנקודות מהיריבה של האנזי פליק בפסגת הטבלה.