יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:01
כדורגל עולמי

"רוצה להתנצל על התגובה, התשוקה גברה עליי"

אחרי סערת החילוף בקלאסיקו, ויניסיוס שבר שתיקה בפוסט כנה בו גם שיתף שביקש סליחה מחבריו לקבוצה: "האופי שלי נובע מהאהבה למועדון, אמשיך להילחם"

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

ריאל מדריד חזרה לנצח בקלאסיקו אחרי יותר משנה, אך ה-1:2 על ברצלונה שינה כיוון לגמרי בצד הלבן – מחגיגה גדולה, להתעסקות עיקרית בהתנהגות של ויניסיוס. כזכור, הברזילאי לא אהב את העובדה שצ’אבי אלונסו החליף אותו וירד ישירות לחדר ההלבשה בברנבאו, במקום ללכת לספסל.

כוכב הבלאנקוס לקח כמה ימים להירגע ככל הנראה, בזמן שכל העולם הגיב, אך היום (רביעי) הגיעה התשובה שלו. למעשה, זו התנצלות. ויניסיוס כתב פוסט כנה ברשתות החברתיות שלו, ופתח מיד: “היום אני רוצה להתנצל בפני כל אוהדי מדריד על התגובה שלי כשהוחלפתי בקלאסיקו”.

עוד הוסיף ויניסיוס: “כפי שכבר עשיתי באופן אישי באימון היום, אני רוצה להתנצל שוב בפני חבריי לקבוצה, המועדון והנשיא. לפעמים התשוקה שלי גוברת עליי, אני תמיד רוצה לנצח ולעזור לקבוצה שלי. האופי התחרותי שלי נובע מהאהבה שאני מרגיש למועדון הזה ולכל מה שהוא מייצג. אני מבטיח להמשיך להילחם כל שנייה למען טובתה של ריאל מדריד, כפי שעשיתי מהיום הראשון”.

האתגר הבא של הלבנים יהיה ולנסיה בשבת (22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשאלונסו וחניכיו ירצו כמובן לשמור על המומנטום החיובי ועל פער חמש הנקודות מהיריבה של האנזי פליק בפסגת הטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */