"בן עזרא אמר 'הם ברצלונה שצריכים לקבל חדר?'"

המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, שי אהרון, והקבוצה עמדו היום (רביעי) לדין על אירועי המשחק מול הפועל פ״ת. סעיף האישום הוא פגיעה ע״י האוהדים בעקבות נזק באיצטדיון, ואהרון עמד לדין על התנהגות בלתי הולמת בגין עדות של מנהל האצטדיון, שלומי בן עזרא, ותלונה של האחרון להתאחדות על קללות ומילים קשות מצד אהרון (לטענתו בנוכחות המשקיף).

שי אהרון אמר: ״ביקשתי שהמשקיף יגיע לדיון והנוכחות שלו חשובה. כל הדברים שנאמרו לא היו. זה אירוע שאסור לו היה לקבל המשך. הגעתי שעתיים לפני המשחק והדברים שנכתבו הם עובדתית לא נכונים. פנו אנשי הלוגיסטיקה שלנו ועדכנו שאין חדר לאנשי הצוות המקצועי שלנו. לא פנינו לאף אחד מאנשי האצטדיון, אני לא מכיר את בן עזרא. פניתי למשקיף והסברתי את הבעיה ומנהל האצטדיון הגיע, הרים ידיים ואמר: ‘למה מי הם, ברצלונה, שצריך לתת להם חדר לצוות?’. הרמתי את ידי ושאלתי אם צריך להיות ברצלונה כדי לקבל חדר. הוא שאל מי אני ומה שמי ועניתי שזה לא משנה״.

אהרון הוסיף: ״המשיכו דין ודברים בנוכחות המשקיף שהוא האוטוריטה של האירוע. מנהל האצטדיון שאל האם הוא עובד אצלי. כל האמירות שנאמרו הן בגדר הוצאה דיבתית. אני 35 שנים בכדורגל ואם אי פעם מישהו יגיד שדיברתי ככה, אארוז את חפציי ואלך. מה שקרה הוא שהוא נלחץ מהאירוע כי הוא לא עמד בתנאים. המשקיף הצדיק אותי ולמחרת קיבלתי טלפון מעגייב שאמר שנעשתה טעות וזה לא יקרה יותר. חוץ מהוצאה דיבתית, האירוע לא מעניין אותי ולפיכך הוצאנו מכתב״.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

מנהל האצטדיון, בן עזרא, עלה בזום ואמר: ״השיח היה ברמה כ״כ נמוכה ופניי היו לשלום. יש המון עדים שיכולים להעיד ומצד שני אני מודה שהבנתי שזה לא הסגנון שלו. אבל זה לא אומר שזה שהוא לא מדבר ככה, יש לו לגיטימציה לדבר ככה. הפתעתי את עצמי שלא הגבתי: יש פעמים שיש אי אילו הסכמות, אבל להגיע לרמה כזאת של קללות? אני מקווה שקיבלתם את הסרטון איך הוא דופק בקיר בעצבים. זה לא מתאים ולא לעניין, הם אורחים באצטדיון וצריכים לקבל את כללי האצטדיון.

"נתתי להפועל ירושלים את אותו חדר הלבשה שמקבלת קבוצת החוץ. אולי הפועל ירושלים באה לחוצה מהמקום האחרון ואני לא מאשים אף אחד. בסוף יש טנגו לשניים, אולי גם הגישה שלי. אני בקרוב סוגר שנה כמנהל האצטדיון, אבל להגיע למצב כזה? לא נתקלתי.

יש שמונה או תשעה עדים שיכולים להעיד בנושא. אני לא יודע מה כתב המשקיף כי הוא לא רוצה לשלוח לי את הדו״ח. אני לא מגזים ולו במעט, אין לי סיבה לפגוע בשי כי אני לא מכיר אותו ואין לי אינטרס לעשות לו רע״.

שי אהרון (שחר גרוס)

המשקיף רועי גאליס עלה בזום גם כן ואמר: ״מה שהיה לי לכתוב, כתבתי בדו״ח. השבתי למר בן עזרא שאת דו״ח המשקיף הוא יכול לקבל דרך ההתאחדות ולי אסור לשלוח. הוצע לקבוצה האורחת חדר לצוות שנמצא מחוץ לחדר ההלבשה של האורחת בחלק הצפוני. החדר לא היה ראוי מבחינתם וביקשתי ממר בן עזרא לסדר להם חדר אחר.

"שי היה מאוד כעוס ודיבר בתוקפנות וניסיתי למצוא פתרון. היה שם עימות מילולי, הם המשיכו להתעמת ואני הלכתי לראות את חדר הצוות שהיה בתוך חדר ההלבשה והוא היה מאוד קטן. שי אמר לו ‘אפס, אתה עובד אצלי וצריך לתת לי שירות’. בזה אני מדייק ב-100% כי שמעתי את זה, אבל לא שמעתי קללות. ממה שראיתי שלומי לא ענה״.

אהרון שאל את המשקיף גאליס: ״כשציינת שהגבתי בתוקפנות, ואני לא מכחיש שהתעצבנתי מזלזול, האם נאמר ‘למה מי הם, ברצלונה, שיקבלו חדר’?". גאליס מאשר שנאמר.

בנוסף, נשאל אם אכן הסכים עם אהרון לגבי חדר הצוות וגם בזה הסכים. השאלה השלישית היא הקללות ו"האם תאשר שלא קיללתי כי זה חשוב לי ובאתי לכאן מירושלים רק בשביל זה. גם את המילה אפס לא אמרתי לבן עזרא בפנים, אלא רק למשקיף”. גאליס מאשר.