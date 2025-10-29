יום רביעי, 29.10.2025 שעה 15:55
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
67%499-5346אולימפיאקוס5
57%615-6157ברצלונה6
57%618-6427פאריס7
57%648-6597ולנסיה8
57%578-5717וירטוס בולוניה9
50%495-5096מונאקו10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
43%590-5757אנדולו אפס12
43%594-5447באיירן מינכן13
43%576-5737פנרבחצ'ה14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

"אולי ווקר יתפוצץ, אבל כשהוא לא טוב - זו בעיה"

גיל אמיתי ב"שיחת היום": "הוא מוכשר, אבל קשה עם כל שפת הגוף והפרצופים שלו. הכרחי שמכבי ת"א תחתים סנטר ורכז, הפער בכישרון מול פאו היה גדול"

|
לוני ווקר עם הכדור (IMAGO)
לוני ווקר עם הכדור (IMAGO)

כבר זמן רב שבמכבי ת"א מחכים לרכש שלא מגיע. גם הצהובים יודעים שהסגל עדיין לא שלם למרות שהעונה כבר בעיצומה, ואתמול (שלישי) הגיע הפסד 99:85 לפנאתינייקוס שהוריד את הקבוצה של עודד קטש למאזן 5:2 ביורוליג. שחקן העבר, גיל אמיתי, דיבר על מכבי בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מכבי ת”א עדיין בלי סנטר והיא הולכת לעונת יורוליג מאוד מאוד קשה.
”להביא 5 (סנטר) זה הכרחי, גם 1 (רכז). הסגל מסביב הוא לא רע, אבל אם לא יביאו את העמדות האלה, אז תהיה עוד עונה שהם יתחרבשו בתחתית ויעשו הפסדים מכובדים כמו אתמול. מול פנתאינייקוס הפער בכישרון היה די גדול”.

אתה רואה את לוני ווקר מתחילת העונה, מצדיק את החוזה הגדול שהוא קיבל?
”כשהביאו את ווקר זו הייתה החתמה של שם גדול, אבל הוא לא חיבר עונה ברצף. הוא מאוד מוכשר וטוב, אני לא אוהב את הסגנון הזה. אפשר לדבר חופשי? קשה לי עם כל שפת הגוף והפרצופים, האובר להראות שהוא נוכח, הוא צריך להתמקד בכדורסל כי ברמת היכולת האישית הוא ברמת הקנדריק נאן.

"האמריקאים שמצליחים לעשות את ההתאמה לכדורסל האירופי, הם אלה שבטופ. יכול להיות שהוא יגיע לזה וזה יתפוצץ, אבל כשהוא לא טוב זו בעיה. זה גם עניין של מאמן, בהיעדר חלופות זה הדבר הכי טוב שמכבי ת”א יכלה להביא”.

