איניאקי פנייה: החלום שלי הוא לחזור לברצלונה

לאחר עונה סוערת במדי ברצלונה והשאלה מוצלחת לאלצ’ה, איניאקי פנייה מביט קדימה בתקווה לשוב למקום בו גדל. למרות זאת, בארסה סימנה את ז’ואן גארסיה כשוער הראשון של הקבוצה, וכל עוד וויצ’ך שצ’סני נשאר במועדון, לפנייה לא יהיה מקום בסגל גם כשוער שני. במידה והפולני יבחר להישאר, הקטלונים צפויים לפעול על מנת למכור את השוער הספרדי בקיץ.

פנייה בן ה־26, שחתום בבארסה עד 2029, דיבר בראיון ב ‘SPORT’ על הדרך שעבר, הרגעים הקשים שבהם איבד את מקומו בהרכב, ועל האמונה שיום אחד עוד יחזור לעמוד בין הקורות של הקבוצה שאיתה גדל מילדות.

“כל שחקן רוצה להיות במקום שבו היה מאושר”, אמר פנייה בראיון. “המועדון הבהיר לי שההשאלה נועדה כדי שאשחק באופן קבוע ואמשיך להתפתח, אבל החלום שלי תמיד היה ונשאר, לחזור לברצלונה ולהיות חלק משמעותי מהקבוצה”.

פנייה, שהפסיד את מקומו בהרכב לטובת וויצ’ך שצ'סני בעונה שעברה, מדבר על ההתמודדות עם ההחלטה של האנזי פליק. “זה היה רגע קשה, כי הרגשתי שאני בתקופה הכי טובה שלי. שיחקתי משחקים גדולים, גם בליגת האלופות וגם בליגה, והרגשתי שאני עומד בציפיות. אבל למדתי שיעור חשוב, בכדורגל, גם כשאתה טוב, שום דבר לא מובטח. צריך לדעת לקבל החלטות מקצועיות, גם כשהן לא נעימות”.

למרות האכזבה, השוער הספרדי מדגיש שמעולם לא חש כי זלזלו בו במועדון. “לא הרגשתי שמישהו התייחס אליי בזלזול, לא המאמן, לא השחקנים ולא ההנהלה. המאמן תמיד תומך במי שמשחק באותו רגע, וזה נורמלי. הבנתי שזה לא אישי, אלא מקצועי בלבד”.

על יחסיו עם טר שטגן, מספר פנייה בחום: “תמיד הייתה בינינו מערכת יחסים מצוינת. הוא אחד מחמשת השוערים הטובים בעולם, ותמיד ניסה לעזור לי ולשתף מהניסיון שלו. כשנפצע, הוא אפילו עודד אותי לנצל את ההזדמנות. אני מעריך את זה מאוד. מעבר לתחרות, יש בינינו כבוד אמיתי”.

לגבי עתידו, פנייה שומר על גישה מפוכחת אך שאפתנית. “הכול תלוי בהחלטות של המועדון ושל השוערים האחרים. אם שצ'סני יישאר, יהיה קשה יותר, אבל אני מוכן לכל תרחיש. אני מרגיש בשל, מנוסה ובוגר יותר. אם תינתן לי ההזדמנות לחזור לברצלונה, אעשה הכול כדי להוכיח שאני ראוי למקום שלי שם”.

בסיום דבריו משדר פנייה ביטחון ואופטימיות. “הכדורגל הוא מסע של עליות ומורדות. למדתי להיות חזק, לעבוד קשה ולא לוותר. אני יודע מה אני שווה, ואני מאמין שיום אחד עוד אחזור ללבוש את החולצה של בארסה, הפעם כשוער הראשון”.