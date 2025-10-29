"חלק מהשחקנים לא ראויים להיות במכבי חיפה"

מכבי חיפה ברצף שלילי של חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון, רצף שהיא תרצה לקטוע מול הפועל ירושלים במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל בשבת הקרובה (15:00). שחקן העבר של הירוקים, רפי אוסמו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על חזרתו של ברק בכר והעונה של הקבוצה מהכרמל.

מכבי חיפה תשחק בשבת ב-15:00 מול הפועל ירושלים, שעה מוקדמת.

“גם הקלאסיקו שהיה שוחק ב-17:00. אני חושב שזה עושה טוב לכולם”.

האם החלפת המאמנים במכבי חיפה טובה? היא תעשה את השינוי? או שכבר אפשר להתכונן לעונה הבאה?

”בוודאי שזה יעשה שינוי, כי חלק מהתהליך עצמו הוא חילוף המאמנים מפני שהקודם היה פחות טוב ולא מתאים למכבי חיפה. ראינו את זה בכמה פרמטרים לגבי פלורס. לגבי ברק, אני לא יודע אם חיפה תצליח לרוץ לצמרת, זה נראה כמו מדע בדיוני כרגע. יכול לעזור אם יתחילו כבר עכשיו לסדר את השורות כי יש כאן המון עבודה. חומר השחקנים לא מספיק טוב וחלקם גם לא ראויים להיות בחיפה, אין סודות, נהאול למשל – הלוואי ומישהו יוציא מים מהסלע”.

רפי אוסמו (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את מה שקורה עם סק, הוא לא מצליח להתרומם ואין גם את המבוגר האחראי בהגנה.

”אני פעם שומע שכן רוצים את סק ושבוע לאחר מכן שהוא אשם בשער ההוא או ההוא. לדעתי, מכבי חיפה רוצה לבנות את עצמה מחדש ולהכין קבוצה לעתיד. אם ימצאו בלם בעל שיעור קומה אין שום בעיה, אבל לטעמי סק בלם טוב שראוי להיות במכבי חיפה. חייב להיות בסיס, המאמן חייב לקבוע 8-9 שחקנים שיהוו בסיס עד סוף העונה. ירמקוב, סק ועלי מוחמד – שלושתם ראויים וצריכים להיות בסיס לעונה הבאה, אחרת אתה לא יכול לבנות שום דבר, אלא אם באמת תמצא כוכב לכת. חוסר היכולת והביטחון של מכבי חיפה כולל גם אותו, זה חלק מהעניין”.

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל ירושלים מבחינה מקצועית?

“הפועל ירושלים קבוצה עם שתי נקודות, אני חושב שזה משחק שמכבי חיפה צריכה לעבור אותו. אם חיפה רוצה למצב את עצמה בפלייאוף העליון, היא חייב לנצח את המשחק הזה”.