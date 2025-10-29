יום רביעי, 29.10.2025 שעה 14:51
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"חלק מהשחקנים לא ראויים להיות במכבי חיפה"

רפי אוסמו ל"שיחת היום": "לא יודע אם חיפה תרוץ בצמרת, זה נראה כמו מדע בדיוני", "לטעמי סק בלם שראוי להיות בקבוצה, וצריך להיות בסיס לעונה הבאה"

|
שחקני מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)

מכבי חיפה ברצף שלילי של חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון, רצף שהיא תרצה לקטוע מול הפועל ירושלים במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל בשבת הקרובה (15:00). שחקן העבר של הירוקים, רפי אוסמו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על חזרתו של ברק בכר והעונה של הקבוצה מהכרמל.

מכבי חיפה תשחק בשבת ב-15:00 מול הפועל ירושלים, שעה מוקדמת.
“גם הקלאסיקו שהיה שוחק ב-17:00. אני חושב שזה עושה טוב לכולם”.

האם החלפת המאמנים במכבי חיפה טובה? היא תעשה את השינוי? או שכבר אפשר להתכונן לעונה הבאה?
”בוודאי שזה יעשה שינוי, כי חלק מהתהליך עצמו הוא חילוף המאמנים מפני שהקודם היה פחות טוב ולא מתאים למכבי חיפה. ראינו את זה בכמה פרמטרים לגבי פלורס. לגבי ברק, אני לא יודע אם חיפה תצליח לרוץ לצמרת, זה נראה כמו מדע בדיוני כרגע. יכול לעזור אם יתחילו כבר עכשיו לסדר את השורות כי יש כאן המון עבודה. חומר השחקנים לא מספיק טוב וחלקם גם לא ראויים להיות בחיפה, אין סודות, נהאול למשל – הלוואי ומישהו יוציא מים מהסלע”.

רפי אוסמו (עמרי שטיין)רפי אוסמו (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את מה שקורה עם סק, הוא לא מצליח להתרומם ואין גם את המבוגר האחראי בהגנה.
”אני פעם שומע שכן רוצים את סק ושבוע לאחר מכן שהוא אשם בשער ההוא או ההוא. לדעתי, מכבי חיפה רוצה לבנות את עצמה מחדש ולהכין קבוצה לעתיד. אם ימצאו בלם בעל שיעור קומה אין שום בעיה, אבל לטעמי סק בלם טוב שראוי להיות במכבי חיפה. חייב להיות בסיס, המאמן חייב לקבוע 8-9 שחקנים שיהוו בסיס עד סוף העונה. ירמקוב, סק ועלי מוחמד – שלושתם ראויים וצריכים להיות בסיס לעונה הבאה, אחרת אתה לא יכול לבנות שום דבר, אלא אם באמת תמצא כוכב לכת. חוסר היכולת והביטחון של מכבי חיפה כולל גם אותו, זה חלק מהעניין”.

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל ירושלים מבחינה מקצועית?
“הפועל ירושלים קבוצה עם שתי נקודות, אני חושב שזה משחק שמכבי חיפה צריכה לעבור אותו. אם חיפה רוצה למצב את עצמה בפלייאוף העליון, היא חייב לנצח את המשחק הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */