יום רביעי, 29.10.2025 שעה 13:03
כדורגל עולמי

מקום לדאגה: הטיפול בשוער אינטר אחרי התאונה

ג'וזף מרטינס דרס למוות קשיש, הנראזורי דאגו להפקידו בידי פסיכולוג והוא "מתקשה אפילו לדבר". גם הרשתות החברתיות שלו נסגרו, מה קרה באותו הבוקר?

|
ג'וזף מרטינס (IMAGO)
ג'וזף מרטינס (IMAGO)

אירוע טרגי ומצער מאוד נפל אתמול (שלישי) על אינטר, כאשר שוער המשנה של הקבוצה ג’וזף מרטינס היה מעורב בתאונת דרכים בה הוא דרס למוות קשיש בן 81 על כיסא גלגלים. בארץ המגף סיפרו כי עדי ראיה שיתפו שהספרדי “היה בהלם” (באופן מובן) לאחר המקרה, והבוקר כבר נחשפו פרטים חדשים לגבי התמודדות הנראזורי עם הסיטואציה.

ב’גאזטה’ תיארו במפורט מה בדיוק קרה באותו בוקר של התאונה: “מרטינס התנגש עם הרכב החשמלי שלו בקשיש בן 81 ונותר בהלם. כמה מחבריו שראו אותו הבינו מיד את חומרת המצב, בזמן שכוחות החירום הגיעו לזירה. גם כמה אוהדי אינטר ראו את המתרחש ובמועדון הוחלט לבטל מיד את מסיבת העיתונאים לפני פיורנטינה”.

“אינטר כבר יצרה קשר עם משפחתו של בן ה-81 שנהרג כדי להביע תנחומים, האימון של הקבוצה נערך כרגיל, אך האווירה הייתה עם מורל נמוך כי כולם חשבו על השוער הספרדי. בינתיים בזמן הזה, מרטינס ערך בדיקת סמים ואלכוהול בבית החולים וסיים למלא עם השוטרים את הדו”ח על התאונה”, הוסיפו.

גג'וזף מרטינס (IMAGO)

עוד באיטליה פירטו כי השוער חזר הביתה רק בשעה 18:00 בערב, שם כבר חיכה לו פסיכולוג שאחראי עליו כרגע מטעם המועדון, אצלו הופקד לטיפול. בלי קשר, מנהל הקבוצה, קצין הביטחון של הנראזורי ורופא השחקנים, ליוו את מרטינס לכל אורך היום מרגע התאונה: “תמיכה פסיכולוגית תהיה קריטית במיוחד, מכיוון שמרטינס התקשה אפילו לדבר”. ג’וזף אף תואר בלי קשר כאדם מופנם ורגיש.

בתוך כך, מרטינס גם דאג לסגור את חשבון האינסטגרם שלו ומעדיף להימנע מאינטרקציה ברשתות החברתיות. ככל הנראה ייקח זמן מן הסתם עד שיחזור לסגל של כריסטיאן קיבו, בטח ובטח למצב בו הוא פותח ב-11. האיש על הקווים ושאר הסגל כבר טלפן למרטינס להביע תמיכה.

