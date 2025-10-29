דקה 60: ליברפול - פאלאס 2:0

הסיבוב הרביעי בגביע הליגה האנגלי מספק מפגשים מעניינים גם באמצע השבוע, ובשעה זו משוחקים חמישה משחקים, אחד בין מנצ’סטר סיטי לסוונסי, וארבעה משחקים על טהרת הפריימר ליג, כשארנסל מארחת את ברייטון, קריסטל פאלאס מתארחת באנפילד אצל ליברפול, וולבס פוגשת את צ’לסי וניוקאסל מתמודדת מול טוטנהאם.

ליברפול – קריסטל פאלאס 2:0

המייטי רדס מארחים באנפילד את העיטים, ומנסים לצאת מהתקופה הרעה, שהם סופרים חמישה הפסדים בששת המשחקים האחרונים. מנגד, גם הלונדונים מחפשים לצאת ממשבר אחרי שלא ניצחו בארבעת המשחקים האחרונים שלהם. ארנה סלוט וחבורתו רוצים לנקום בפאלאס, שניצחו אותם העונה כבר פעמיים, גם בליגה וגם במגן הקהילה.

דקה 41, שער! פאלאס עלתה ליתרון 0:1: איסמעילה סאר הצליח להגיע עד לשער של המייטי רדס ובעט בעיטה חזקה שהכניעה את השוער השלישי של ארנה סלוט.

דקה 45, שער! פאלאס עלתה ל-0:2: לאחר מהלך קבוצתי נהדר של העיטים, הכדור הגיע שוב לאיסמעילה סאר, שהבקיע מצד שמאל הלהיב את מאמנו.

ארסנל – ברייטון 0:1

מוליכת הליגה האנגלית פוגשת באצטדיון האמירויות את השחפים, ומקווה להמשיך במומנטום החיובי של הקבוצה, שניצחה בכל שבעת משחקיה האחרונים. מהצד השני, הקבוצה שנמצאת במקום ה-13 בטבלה, מגיעה אחרי הפסד למנצ’סטר יונייטד באולד טראפורד, ומקווים להפתיע את התותחנים.

דקה 57, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: מבצע קבוצתי נהדר של התותחנים הוביל את הכדור לאית’ן אנוואנרי שהגיע אל מרכז הרחבה ובעט בעיטה לפינה הימנית של השער.

סוונסי – מנצ’סטר סיטי 1:1

הסיטיזנס יוצאים למשחק חוץ מול הוולשים מהליגה השנייה, ומנסים להשכיח את ההפסד במשחק הליגה בשבת מול אסטון וילה. סוונסי מגיעה למשחק אחרי ניצחון 1-2 על נוריץ’, שמיצב אותם במקום ה-13 בטבלת הצ’מפיונשיפ, מרחק שלוש נקודות מהמקום המוביל לפלייאוף.

דקה 12, שער! סוונסי עלתה ליתרון 0:1: לאחר פריצה מהאגף הימני הכדור הגיע לגונסאלו פרנקו שבעט בעיטה חזקה מחוץ לרחבה והכניע את ג’יימס טראפורד.

דקה 39, שער! מנצ’סטר סיטי השוותה ל-1:1: פריצה נהדרת של ג’רמי דוקו מצד שמאל לכיוון מרכז הרחבה, הגיעה לכדי בעיטה של הקיצוני הבלגי, הכדור פגע בשחקן הגנה של המארחים, הטעה את השוער ונכנס פנימה.

ניוקאסל – טוטנהאם 0:1

התרנגולים יוצאים לצפון אנגליה למפגש מול החבורה של אדי האו, ומקווים להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלה, כשהיא ממוקמת שלישית בטבלת הפריימר ליג. המגפייז רוצים לחבר ניצחון שלישי ברציפות, לאחר שגברו 1-2 על פולהאם במשחק האחרון. ניוקאסל ניצחה או סיימה בתיקו בכל אחד מחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות.

דקה 24, שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 0:1: קרן נהדרת של סנדרו טונאלי הגיע לראשו של פביאן שאר השוויצרי שהגח בעוצמה לתוך השער והרגיע את אדי האו.

וולבס – צ’לסי 3:1

החניכים של אנזו מרסקה פוגשים את נועלת הטבלה של הליגה האנגלית, ומנסים להימנע מהפתעה, ולהמשיך לשלב הבא. הבלוז, שנמצאים במקום ה-9, מגיעים אחרי ההפסד הדרמטי לסנדרלנד במחזור הקודם. הכתומים מקווים להתנחם בקמפיין מכובד בגביע, כשהם ממוקמים אחרונים בפריימר ליג, ללא ניצחונות, וירידת ליגה נראית בלתי נמנעת עבורה.

דקה 5, שער! צ’לסי עלתה ליתרון 1:0: גול מהיר לאורחים, ג’יימי גיטנס הגיע מהאגף הימני, מצא את אנדריי סנטוס והברזילאי בעט בחוזקה מחוץ לרחבה.

דקה 15, שער! צ’לסי עלתה ל-2:0: לאחר מהלך קבוצתי של הלונדונים, הכדור הגיע לגיטנס שפרץ משמאל, מצא את טייריק ג’ורג’ במרכז הרחבה והאחרון הבקיע מקרוב.

דקה 41, שער! צ’לסי עלתה ל-0:3: כובש השער הראשון, סנטוס, מסר מסירת עומק לאסטבאו, האחרון בעט בעיטה אדירה מסוף הרחבה והדביק את הכדור לרשת.

דקה 48, שער! וולבס צימקה ל-3:1: הוואנג הי צ’אן מסר מסירה עומק שהגיע עד לטולו ארוקודארה שהיה בצד שמאל של הרחבה, הניגרי בעט בעיטה חזקה אל השער וצימק את התוצאה.