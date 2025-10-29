יום רביעי, 29.10.2025 שעה 13:02
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

שוהם יבצע רוטציה, מאור ארליך צפוי לפתוח בשער

מכבי פ״ת רוצה להימנע ממעידה מול מ.ס דימונה: ״מתייחסים לכל יריבה בכבוד ולא משנה מאיזו ליגה היא״. דזנט ישוב מפציעה להרכב, והבה צפוי לקבל מנוחה

|
נועם שוהם (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)

כשהיא בתקופה מצוינת בליגה, מכבי פתח תקוה תנסה שלא למעוד הערב כמו לא מעט מקבוצות הליגה הלאומית אמש, כשתצא למשחק חוץ מול מ.ס דימונה במסגרת סיבוב ז׳ בגביע המדינה. לפחות לפי ההכנות, נראה שהמאמן נועם שוהם לא מזלזל: שחקני המלאבסים צפו אמש בווידאו של הקבוצה מליגה א׳ דרום, והתמקד בשחקני המפתח.

לקראת המשחק, שוהם מתכנן רוטציה בהרכב כאשר השוער מאור ארליך יפתח במקומו של מרקו וולף, כשגם גיא דזנט ישוב מפציעה ישירות להרכב. אביב סלם יחזור ל-11 ובן והבה צפוי לזכות למנוחה, כאשר עידן כהן אמור להיות מוסט לחלק האחורי. בנוסף, מוחמד חטיב יוצב בחוד ההתקפה במקומו של פרנק ריבולייה.

״הגביע הוא מפעל מרגש וחשוב ונרצה להמשיך את המומנטום מהליגה. אנחנו מתייחסים לכל יריבה בכבוד וזה לא משנה מאיזה ליגה היא, שחקנים ווינרים רוצים לנצח בכל משחק גם במשחק אימון, ואני לא מכיר דרך אחרת בכדורגל. נבוא צנועים ומחויבים על מנת לעבור שלב בגביע״, אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

הרכב משוער: מאור ארליך, גיא דזנט, מוחמד הינדי, עידו כהן, אביב סלם, אייל אינברום, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטס ומוחמד חטיב.

