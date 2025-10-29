אריה דורון: במגרשים יש אנשים שבאים למלחמה

משטרת ישראל יצרה סערה אתמול (שלישי) לפני גמר גביע הטוטו, עם סרטון שהשווה בין פירוטכניקה של אוהדים לאירועים במזרח ירושלים. הפועל תל איימה לא להופיע למשחק אם תהיה אלימות משטרתית, המפכ”ל דני לוי נכח באירוע והתבצעו מעצרים גם של אוהדי האדומים וגם של אוהדי בית”ר ירושלים. בהמשך לכך, אריה דורון דובר המשטרה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

תן הסבר לסרטון של המשטרה.

”איך הגענו למצב שאנחנו מדברים על הסרטון ולא על המהות עצמה? על האירועים שקרו בדרבי? איך אנחנו לא מדברים על כניסה של חזיזים, רימונים צה”לים, זריקה שלהם על אזרחים ושוטרים. בואו נעשה פאוזה ונראה איך הגענו למצב שמדברים על הסרטון, שבא להמחיש בצורה ברורה איך נראית הפרת סדר”.

אתה לא חושב שהשוואה הייתה שגויה?

”למה אתה מוציא לרעה את תושבי מזרח ירושלים? אם חלילה מישהו נפגע, לא זאת הייתה הכוונה של משטרת ישראל, אלא שוב להראות איך נראית הפרת סדר ברמה הזאת. איך הגענו למצב בכדורגל הישראלי שאנשים שיוצאים מהבית מגיעים עם כלי מלחמה”.

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)

אתה מבין שאפשר היה להראות את הסרטון של כל הדברים הלא רצויים שקרו בדרבי, בלי לעשות את ההקבלה למזרח ירושלים.

”למה אתה מכתים את תושבי מזרח ירושלים?”.

מי שזורק אבנים במזרח ירושלים מוגדר על ידכם כמחבל.

”רוב רובם של תושבי מזרח ירושלים לא עוסקים לא בפשע ולא בפעילות חבלנית”.

אבל זה לא מי שהראתם בסרטון.

”בואו נדבר על העובדה שלמגרשים יש אנשים שבאים למלחמה. איך הבן שלי ושלכם מגיעים למגרש וחוזרים בריאים ושלמים”.

האם זו לא תפקידה של המשטרה לעצור אנשים שהם פורעי חוק?

”הייתה בסמי עופר אוהדת של הפועל ת”א שאמרה שבזכות הפעולות האקטיביות של המשטרה, היא מרגישה בטוחה להגיע למשחקים. איך הגענו למצב שאנחנו מגיעים למלחמה ולא למגרש ספורט”.

אוהדי הפועל תל אביב מול המפכ"ל דני לוי (ראובן שוורץ)

איך המשטרה לא מצליחה לעצור פעם אחר פעם את האוהדים האלה.

”אתם מטעים את המאזינים”.

למה מטעים, יש כתבי אישום נגד עצורים בדרבי?

”הדרבי היה רק בשבוע שעבר, אז אנחנו בתהליכים. בואו תראו את העבודה הנפלאה שהייתה אתמול. מעצרים של אנשים שזרקו כוסות וחפצים, וירקו וקיללו ואיימו על שוטרים. הוצאנו אותם מהמגרש והמשחק המשיך בצורה מכובדת”.

שוב לא הצלחתם, עשרות אבוקות הודלקו ביציעים בסמי עופר אתמול.

”אני אפנה אותך לחוק איסור אלימות בספורט שקובע ששוטרים לא עושים את הבידוקים. מי שעושה את הבידוקים היא חברה פרטית, המחוקק הגדיר שיש מנהל אירוע וזו אחריותו. הם אלה שאמורים למנוע פירוטכניקה”.

אבוקות ביציע הפועל ת"א (ראובן שוורץ)

לא תפקידה של המשטרה למנוע שרימונים צה”לים לא יסתובב ברחוב?

”המשטרה קיבלה הנחיה לקחת צד אחד אחורה ולהתערב רק במגרש במקרה של זריקה”.

אבל הרימונים האלה לא נמכרים במגרש.

”מי שאחראי לבדוק את הכניסה של הרימונים והחזיזים היא חברה פרטית”.

אתה אמור למנוע את הרימונים האלה ברחובות.

”אנחנו אחרי מלחמה ועם גבולות פרוצים. היום אתה יכול להשיג רימון עשן ב-300 שקלים. אנחנו במלחמה באיסוף כלי נשק, נגנבים כאלה גם מבסיסי צה”ל. אנחנו מטפלים בזה באירועים בהם אמורים לוודא שהם לא יגיעו לידיים עוינות”.

האם אתה יודע להגיד כמה שוטרים נעצרו אחרי אירועי הדרבי?

”לא, זו שאלה שתצטרכו להפנות לדובר מח”ש. אנחנו צריכים להוביל נרטיב משותף עם התקשורת והקבוצות, לדבר בצורה ברורה – די לאלימות במגרשי הספורט, די לאמל”ח שנכנס למגרשים”.