אברהם גרנט הודיע על פרידה מנבחרת זמביה

לאחר שלוש שנים בתפקיד, אברהם גרנט הודיע היום (רביעי) רשמית כי הוא עוזב את משרתו כמאמן נבחרת זמביה. המאמן הישראלי הוותיק שרשם הצלחות גדולות בקריירה גם מחוץ למדינה, כתב בהודעת הפרידה:

“לאחר כמעט שלוש שנים, תקופתי כמאמן הראשי של נבחרת הגברים של זמביה הגיעה לסיומה. אני גאה להשאיר את הנבחרת במצב טוב בהרבה מאשר כשירשתי אותה.

אני גאה שאחרי שלא העפלנו לגביע אפריקה במשך שנים, הדרכתי את הנבחרת לשתי אליפויות רצופות והנבחרת חזקה ומוכנה להתמודד עם האתגרים הבאים. אני מקווה שיום אחד המדינה הגדולה הזו תעפיל למונדיאל בפעם הראשונה בהיסטוריה הארוכה שלה בכדורגל”.

אברהם גרנט (פרטי)

עוד הוסיף גרנט: “ברצוני להודות לשחקנים ולצוות שלי שעשו עבודה נהדרת בתנאים מאתגרים, וחשוב מכל, לעם הזמבי שתמך בי כל כך. תודה לנשיא לשעבר אנדרו קמנגה על שנתן לי את ההזדמנות לאמן את האומה הזו, היה לך חלק מרכזי בהצלחתנו. וגם לכל האנשים הטובים בהתאחדות. אני מאחל לנבחרת הצלחה רבה בעתיד”.

העזיבה של גרנט מגיעה למעשה רגע לפני אליפות אפריקה הקרובה, שתפתח ב-21 בדצמבר, אליה זמביה העפילה – שלא כמו למונדיאל 2026. המאמן הישראלי מונה לזמביה בדצמבר 2022. בגביע אפריקה של 2023, נבחרתו הודחה בשלב הבתים.