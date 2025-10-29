יום רביעי, 29.10.2025 שעה 14:53
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

"אין ספק שבית"ר מהקבוצות שצריכות לרוץ לאליפות"

אבירם ברוכיאן ל"שיחת היום": "לא בטוח שבצוות המקצועי שמחים מכך שהם רצים לאליפות", "בית"ר זה סקנדל או פסטיבל, הפסד לב"ש יכול להרוס להרוס לה"

|
שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)

בית”ר ירושלים זכתה בגביע הטוטו אמש (שלישי) עם ניצחון 1:2 על היריבה המושבעת, הפועל ת”א. בכך הקבוצה של ברק יצחקי השיגה לא רק תואר ראשון העונה, אלא גם נקמה ספורטיבית באדומים שניצחו אותה באופן דרמטי בליגה. הקפטן לשעבר של הצהובים שחורים, אבירם ברוכיאן, סיכם את המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

התואר יכול לפתוח מאבק אליפות?
”מבחינה מקצועית, מנטלית והמועדון כולו – אין ספק שזה בוסט אדיר לבית”ר. לגבי גדראני, אנחנו מבחוץ לא יודעים כמה הוא יהיה חסר, המשמעות שלו ברורה כי הוא שדרג את כל ההגנה של הקבוצה. יש דבר אחד שצריך לתת עליו דגש בהמשך, זה הציוות של גיל כהן וקרבאלי, אבל אין ספק שהכל שם את בית”ר כאחת הקבוצות שצריכה לרוץ לאליפות ולא בטוח שבצוות המקצועי שמחים מכך”.

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל ב”ש?
”בית"ר זה פסטיבל או סקנדל, אז זה אחד המשחקים שישים את האמרה הזו על כף המאזניים. אין לי ספק שזה יהיה יום חג בטדי. אם בית”ר תוכיח שהיא מסתכלת לב”ש בלבן של העיניים וגם תנצח, זו הולכת להיות עונה גדולה. אבל אם ב”ש תנצח, זה יכול קצת להרוס לבית”ר”.

אבירם ברוכיאן (אחר)אבירם ברוכיאן (אחר)

בית”ר חזרה לשחק יותר טוב גם כי ירין לוי חזר לעמדת ה-6.
”אין צל של ספק, זה נותן עליונות לבית”ר בקישור מבחינה טכנית. אבל שאר הגדולות יש להן בקישור גם פיזיות וגם טכניות, ב”ש היא גם חזקה וגם טכנית ובוא נראה אם היא באמת שווה כדי להסתכל על מקומות 1 ו-2”.

