כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

קורנפיין: ראו את העליונות המקצועית של בית"ר

שוער העבר של הירושלמים ל"שיחת היום" ב-ONE: "הפציעה של גדראני נראית רע, זו מכה גדולה. הניצחון בגמר שולח הצהרה שבית"ר פה כדי לרוץ עד הסוף"

|
ירדן שועה ודור מיכה עם הגביע (ראובן שוורץ)
ירדן שועה ודור מיכה עם הגביע (ראובן שוורץ)

בית”ר ירושלים הצליחה לנקום אתמול (שלישי) בהפועל ת”א על הדשא עם ניצחון 1:2 בגמר גביע הטוטו וזכייה בתואר הראשון של העונה. שוער העבר של הצהובים שחורים, איציק קורנפיין, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” על הזכייה והעונה של בית”ר.

מה אתה חושב על הזכייה בגביע הטוטו?
“כל זכייה בכל תואר משמחת מאוד. אני מאוד הופתעתי מכמות הקהל של בית”ר שהגיעה וגם מהשמחה המאוד גדולה, של השחקנים והצוות המקצועי. בעבר גביע הטוטו לא נחשב כל כך יוקרתי. יותר משמח היה לראות את העליונות המקצועית של בית”ר. היא הייתה הרבה יותר טובה”.

כמה הפציעה של גדראני יכולה לפגוע בקבוצה?
”הפציעה נראית רע. אני מקווה מאוד בשבילו שזה יהיה רק מתיחה או מניסקוס ולא קרע בצולבת, זו מכה גדולה. מהרגע שהוא הגיע, אפשר היה להבין את ההתעקשות של בית”ר שלא יגיע רק בינואר. הוא יציב מאוד וטכני, בזכותו ההגנה של בית”ר התייצבה, וזה משפיע קדימה. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה לתקופה ממושכת”.

לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד גלוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל ב”ש?
”משחק עונה טיפוסי, בית”ר ללא ספק קיבלה זריקת עידוד, וגם ב”ש מגיעה אחרי הפסד אחד ועוד משחק שניצחה בחצי כוח. בית”ר והקהל מסביב מבינים שזה אפשרי לנצח במשחק נתון, ומבינים שניצחון כזה מעבר להצהרת כוונות יגיד ‘אוקיי, אנחנו פה בשביל לרוץ עד הסוף’”.

אתה כשחקן עבר שזכית בתארים ויו”ר הקבוצה בעבר, אתה עוד מתרגש שבית”ר זוכה בכזה תואר?
”אני שמח, להגיד לך שהתרגשתי? פחות. הייתי מופתע מאוד מהשמחה הגדולה וזה היה נראה מאוד אותנטי. זה משמח לראות, אנחנו לא במדינה שרואה כל הזמן דברים משמחים ובטח לא תואר של בית”ר ירושלים. הלוואי ויהיו עוד כאלה, גביע המדינה או אליפות”.

