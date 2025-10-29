קורנפיין: ראו את העליונות המקצועית של בית"ר

בית”ר ירושלים הצליחה לנקום אתמול (שלישי) בהפועל ת”א על הדשא עם ניצחון 1:2 בגמר גביע הטוטו וזכייה בתואר הראשון של העונה. שוער העבר של הצהובים שחורים, איציק קורנפיין, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” על הזכייה והעונה של בית”ר.

מה אתה חושב על הזכייה בגביע הטוטו?

“כל זכייה בכל תואר משמחת מאוד. אני מאוד הופתעתי מכמות הקהל של בית”ר שהגיעה וגם מהשמחה המאוד גדולה, של השחקנים והצוות המקצועי. בעבר גביע הטוטו לא נחשב כל כך יוקרתי. יותר משמח היה לראות את העליונות המקצועית של בית”ר. היא הייתה הרבה יותר טובה”.

כמה הפציעה של גדראני יכולה לפגוע בקבוצה?

”הפציעה נראית רע. אני מקווה מאוד בשבילו שזה יהיה רק מתיחה או מניסקוס ולא קרע בצולבת, זו מכה גדולה. מהרגע שהוא הגיע, אפשר היה להבין את ההתעקשות של בית”ר שלא יגיע רק בינואר. הוא יציב מאוד וטכני, בזכותו ההגנה של בית”ר התייצבה, וזה משפיע קדימה. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה לתקופה ממושכת”.

לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל ב”ש?

”משחק עונה טיפוסי, בית”ר ללא ספק קיבלה זריקת עידוד, וגם ב”ש מגיעה אחרי הפסד אחד ועוד משחק שניצחה בחצי כוח. בית”ר והקהל מסביב מבינים שזה אפשרי לנצח במשחק נתון, ומבינים שניצחון כזה מעבר להצהרת כוונות יגיד ‘אוקיי, אנחנו פה בשביל לרוץ עד הסוף’”.

אתה כשחקן עבר שזכית בתארים ויו”ר הקבוצה בעבר, אתה עוד מתרגש שבית”ר זוכה בכזה תואר?

”אני שמח, להגיד לך שהתרגשתי? פחות. הייתי מופתע מאוד מהשמחה הגדולה וזה היה נראה מאוד אותנטי. זה משמח לראות, אנחנו לא במדינה שרואה כל הזמן דברים משמחים ובטח לא תואר של בית”ר ירושלים. הלוואי ויהיו עוד כאלה, גביע המדינה או אליפות”.