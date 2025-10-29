כלפון: לא רוצה לראות סרטונים כמו של המשטרה

גמר גביע הטוטו הסתיים עם זכייה של בית”ר ירושלים אחרי 1:2 על הפועל תל אביב. לפני המשחק, משטרת ישראל יצרה סערה עם סרטון שהשווה פירוטכניקה של אוהדי כדורגל לאירועים אחרים במזרח ירושלים, מה שגרם לאדומים לאיים באי הופעה למשחק וכל זאת כשאירועי הדרבי התל אביבי עוד מהדהדים. יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס לנושא.

מה שלומך?

”אחרי אתמול קצת יותר טוב, שבע רצון שהמשחק המורכב אתמול עבר טוב”.

למה המשחק צריך להיות בסמי עופר ולא לעשות הגרלה בין הקבוצות בין בלומפילד לטדי?

”קלעת לדעת מומחים. זה בדיוק מה שעשינו. פניתי לשתי הקבוצות וביקשתי לבחון איתן את האפשרות לעשות זאת בטדי או בבלומפילד עם חלוקת קהל שווה, אך הקבוצות לא רצו את זה והעדיפו מגרש נייטרלי ולכן נערכנו למבצע מאוד מאוד מורכב. זה כמעט לא קורה ש-25 אלף עושים דרך מהמרכז לחיפה, היו כמויות של שוטרים ומאבטחים בסדר גודל של עלות מיליון וחצי שקל. עשינו גם את המשחק במחיר לכל כיס, כדי לעודד אוהדים להגיע וכמובן אירחנו המון פצועי צה”ל וחיילים”.

שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את הסרטון של המשטרה לפני המשחק?

”אני לא רוצה לראות כאלה סרטונים. מיד כשהסרטון יצא דיברתי עם המשטרה והיא הבהירה לי באופן מיידי שלא הייתה שום כוונה להשוות חלילה וחס את אוהדי הפועל ת”א למשהו אחר. לטענתם זה לא יצא מהמטה הארצי”.

מה זה משנה, זו המשטרה.

”נכון, אך הם טוענים שהם רצו להראות את הסכנה בזריקת אבוקות. זה היה מיותר, האנשים שלי היו עושים סרטון אחר. כולנו מגנים אבוקות שפוגעות בשחקנים ושוטרים, אני מקווה שלא נראה כאלה סרטונים יותר”.

זה לא מטריד אותך מה שקורה עם המשטרה והיחס האלים לאוהדים בשבועות האחרונים? בן גביר טען שאוהדי הפועל ת”א שרו ‘פלסטין פלסטין’ בהמנון.

”אני לא שמעתי מה בן גביר אמר, אבל הייתי במשחק ולא שמעתי ‘פלסטין’. 95 אחוז מהאוהדים מכבדים גם את המשטרה, יש קומץ שלפעמים עושה דברים חמורים מאוד ואת אותו קומץ צריך להוציא מהכדורגל. גם שוטרים שפעלו לא נכון באירועי הדרבי צריכים לעמוד בפני מח”ש. כל שוטר שהתנהג בצורה אלימה, לא צריך להגיע יותר למגרשי הכדורגל. אירחנו אתמול את הילד שנפגע מהסוס המשטרתי בדרבי, המשטרה בודקת את הנושא הזה. אני התנצלתי כי כל אוהד וכל שוטר צריך להגיע למשחק כדורגל ולחזור בשלום. צריך שופט ספורט, מצלמות זיהוי פנים ויחד עם הקבוצות והמשטרה להפיק לקחים”.

מה הרף לאי קיום משחק כדורגל בעקבות התנהגות קהל?

”המטרה שלי ואני עושה הכל שכל משחק יתחיל ויסתיים. האחריות לשלום הציבור היא של משטרת ישראל, וגם בעונה שעברה המשטרה קיבלה החלטות לא לקיים משחק, דיברנו עם מפקד מרחב או מחוז ותיקנו את מה שצריך, אמנם אלה היו דברים יותר מנהלתיים, אבל המפכ”ל רואה חשיבות מאוד גדולה שמשחקים ייגמרו”.

האבוקות בדרבי (רדאד ג'בארה)

למה המפכ”ל צריך להגיע ולעמוד מול אוהדי הפועל? יש רגישות וגם ידוע שיש לו בן עוזר מאמן מכבי ת”א בכדורסל.

”הוא הגיע לעשות את תפקידו, אני לא אומר לו איפה לעמוד ואני כמובן מגנה כל זריקת חפצים לעבר שוטרים. המשחק אתמול עבר בצורה מושלמת, נדלקו אבוקות ביציע ואני לא אוהב את זה כי זה מסכן את האוהדים, אבל לא נזרקו לדשא”.

אתה בעד זה שהאליפות תוכרע בבית הדין? מה צריך להיות העונשים בדרבי, משחק חוזר?

”לא התערבתי אף פעם לבית הדין, אני מעריך שלגבי הדרבי גם אם תהיה החלטה יהיה ערעור לעליון. אני רוצה שכל משחק יתחיל ויסתיים על הדשא, ולכן האחריות היא של כולנו שכך יקרה. צריך כבר למנות שופט ספורט בלי סיפורים ובלי תירוצים”.

המשחקים בשבת הקרובה מתחילים בשעה 15:00, מה לגבי משחקים ביום שישי שבעונה שעברה זכו להצלחה גדולה?

”רק הבוקר שוחחתי עם מכבי חיפה, כל האצטדיון סולד אאוט וגם הם יודעים שזה רק בגלל השעה. משחקים בשישי? מקווה מאוד שנוכל לראות משחקי שישי בצהריים בחודש ינואר, מתכננים את הלוח. אני תמיד אומר – משחקים מוקדמים, יותר ילדים ויותר משפחות עם כמות יותר גדולה של אוהדים ביציעים”.