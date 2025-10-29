"בהפועל יש קומץ אלים, אנרכיסטי ואנטי ציוני"

גמר גביע הטוטו שנערך אמש (שלישי) הסתיים עם זכייה של בית”ר ירושלים על חשבונה של הפועל תל אביב, ולא פחות חשוב התחיל ונגמר על כר הדשא בניגוד לדרבי התל אביבי שפוצץ ולמרות הסרטון של משטרת ישראל טרם ההתמודדות בסמי עופר, שהשווה פירוטכניקה של אוהדים לאירועים במזרח ירושלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שם נכח אתמול בגמר, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על הנושא, ובין היתר להתייחס למעצרים מהמשחק בחיפה ונוכחתו של המפכ”ל.

לגבי הדרבי התל אביבי. כולם אומרים שהייתה הוראה מלמעלה והיא הייתה שלך כביכול כדי לנקום בהפועל ת”א.

”אומרים כל כך הרבה דברים, לא כל פייק צריך להדהד. אני לא מקבל החלטות אם לסגור משחק או לא, יש מפכ”ל ומפקד מחוז. לכל אחד יש עבודה ואני לא מתכוון להחליף קצינים מצוינים”.

אבל אתה לא קשור להחלטות כאלה חשובת? לא מעורב בהן?

”בסוף אני שר מעורב, אני מסכים, כזה שיש לו מדיניות מאוד מאוד ברורה ואני גם אוהב ספורט. עוד לפני שחזרתי בתשובה, אני אוהב גם כדורסל. אני רוצה שהמדיניות שלי תצא לפועל והיא להפחית את האלימות, אני רוצה שמשחקי הכדורגל יהיו חוויה. למשטרה אתמול בגמר הטוטו אני נותן ציון 8 ואפילו 9, זו לא מלחמה, אלא אהבה, בילוי וחוויה”.

יצחקי: הכי שמח שבסוף הגביע בצד שלנו

איש תקשורת טען אתמול שיש מדיניות שלך לנהוג באוהדי הפועל ת”א כחוליגנים.

”זה עוד פייק. מה לעשות שיש חלק קטן, לא כולם כי רוב אוהדי הפועל, יש חלק קטן אנרכיסטי שהוא מאוד אלים ופועל נגד המשטרה. במשחק הקודם כמעט הוציאו עין לשוטר, זה השוטרים שנלחמו ב-7.10. אחרי שנודע לי מה שקרה וראיתי את הסרטונים בדרבי, גיביתי את המשטרה. אני חושב שהאנרכיסטים האלה צריכים לעשות חשבון נפש. אתמול זרקו על המפכ”ל דברים, זה נראה לכם נורמלי? למה לריב עם שוטרים ולא לראות את המשחק?”.

אנחנו נגד אלימות, אבל בשביל מה מפכ”ל המשטרה צריך להגיע ליציע של אוהדי הפועל ת”א כשהם כועסים ובמהלך המשחק היה שקט עד אז. למה לא לעמוד בצד? זה נראה כאילו להראות משילות.

”מילא אם אני הייתי הולך לשם, אני איש פוליטי, הייתי עוד מבין. אבל דני לוי הוא מפכ”ל והוא גם בא ליציע של בית”ר, חיבק את הילדים שלי והתקבל בכבוד”.

אז למה לא לגלות רגישות?

”אבל איזה רגישות? מה המפכ”ל הוא האויב שלנו? הוא אויב ישראל? הוא שוטר 40 שנה ועובד במסירות נפש, למה לקלל ולזרוק עליו דברים”.

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)

אבל זה היה נראה באותו אקט כמו התרסה מכוונת.

”אני לא חושב, אני מכיר את המפכ”ל. משימתו היא לראות את אותם גורמים אנרכיסטים וזה לא כולם ולא הרוב, אבל יש שם אנשים שכמעט הורידו עין לשוטר או אפילו לאוהדת שלהם. אני לא יודע מה קורה שם עם אנשים האלה. ראיתי איזה סרטון שלהם צועקים נגד הכותל והיהדות. בתקווה הם לא עומדים. אני מכיר הרבה אוהדי הפועל שהם ערכיים וטובים, אך הקומץ אצלם בולט והוא אלים, אנרכיסטי, אנטי ציוני ובאלה צריך להיאבק”.

מה קשורה אנטי ציוניות לכדורגל?

”יש המנון התקווה והאנשים האלה שורקים בוז ושרים פלסטין פלסטין. שמעתי אותם, היו הרבה שגם עמדו ושרו, אבל היה קומץ ששמעתי באוזניים. הם חיללו את התקווה”.

אנחנו לא שמענו שאוהדים קראו פלסטין, אלו האשמות חמורות מאוד.

”אנחנו מדינה אחת, עם אחד. אם צועקים נגד אחמד טיבי או איימן עודה זו לא גזענות בעיניי, אבל בתוכנו אנחנו עם אחד, אנשים מכל הסוגים, בואו נפסיק עם זה. ההמנון תמיד מרגש אותי וכשאני שומע שיש את הקומץ הזה שהוא קומץ גדול, ונגיד שלא צעקו פלסטין, אבל ביזו את ההמנון. זה חמור מאוד וטוב מאוד שהמשטרה נלחמת באלימות שלהם. האנרכיסטים צריכים לדעת שנגמרו הימים של הסלחנות כלפיהם”.

המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

כשאתה רואה סרטונים של שוטרים מכים אוהדי הפועל ת”א עוד לפני שנפתחה אבוקה אחת, זה לא מטריד אותך?

”זה חמור, אני נגד זה וגם פועל נגד זה. בהערכת מצב בשבוע שעבר, עלה מצב שאוהדי מכבי ת”א פנו אליי ואמרו שהכניסו חמישים נערים ונערות לאוהלי בידוק וביקשו מהם להוריד את התחתונים. פניתי למפכ”ל והוא אמר לי שזה לא בסדר והם לא עושים את זה שרירותי. אם יש חשד שאחד מהם מבריח רימון, אז לגיטימי, אבל בסמי עופר המפכ”ל אמר שהוא יטפל בעניין הזה. יש לי ילדים קטנים שבאתי איתם למשחק אתמול, חשוב לי שהם יבואו לכדורגל וייהנו. חשוב לי. אני קורא לכולם, זה כדורגל ולא מלחמה”.

מה דעתך על הסרטון אתמול שמשווה את אוהדי הפועל למחבלים ממזרח ירושלים.

”אני לא חושב שהייתה השוואה למחבלים, יש דוברות מצוינת למשטרה והם אמרו שלזרוק רימון עשן על שוטר זה כמו לזרוק אבן במזרח ירושלים. השוטרים הוכיחו את עצמם בסמי עופר כי הייתה הרבה פחות אלימות, הם עשו סרטון כדי להגיד לאנשים די ולהפסיק עם זה. אני חושב שהסרטון הוא בסדר גמור, לגיטימי וסביר. מטרתו היא לקרוא לבני נוער אל תזרקו רימוני עשן או אבוקות”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

האם אתם מוכנים להכיל את נושא אבוקות בתוך היציע כל עוד זה לא נזרק לדשא?

”ביקשתי הבהרות מהמשטרה, אני רוצה שתעשה שם עבודה ויעשו. עשינו על זה ישיבה ולפני כמה חודשים הובטח לי שיעשו עבודה. אם באירופה יש, אפשר לעשות את זה גם בישראל. צריך להבדיל אולי בין קרה לחמה, אבל צריך לשחרר איזה משהו ולאפשר. מנגד, כן צריך להחמיר לגבי מישהו שזורק אבוקה על שוטר או אוהדים”.

מה לגבי המצלמות שמשרד המשפטים מתנגד אליהן?

”אני לא מבין את ההתנגדות, המצלמות האלה יכולות לעזור בזיהוי מדויק של מתפרעים או כאלה שזורקים דברים. אני לא אפרק את הממשלה על מצלמות ביומטריות, אבל אני כן דורש את זה ועושה דברים מאחורי הקלעים. יש לי גם שותפים לדרישה כי בסוף זה דבר חשוב, כלי חשוב עבור המשטרה כי אפשר להגיע ככה לאותם מתפרעים”.

שורדי השבי והמשפחות האשימו אותך שברגע שהכרזת על החמרת התנאים של האסירים הביטחוניים, תנאי שורד השבי הוחמרו.

”אפשר לחשוב שבלי בן גביר הם קיבלו ספא וג’קוזי. רצחו אותם, אנסו אותם ונתניהו לא נתן לי בכלל לעשות את השינויים בבתי הכלא. פרסמתי את זה כדי ליצור הרתעה. בר קופרשטיין אמר שהוא קיבל את המכות ביום שבו אחד הערוצים פרסם פייק בנושא. זו תעודת כבוד עבורי שהחמאס רצה לרצוח אותו 6 פעמים, אני הצלתי חיים – בתי הכלא שלנו היו כאלה של מרמלדות ושוקולדים”.

איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

הפשע במדינה גדל היום.

”המשטרה עובדת ועושה היום מה שהיא לא עשתה 30 שנה. לפניי היה כל יומיים פיגוע, היום יש ירידה. יש משפחות פשע וחסרים למשטרה כלים, אבל זה לא תירוץ. היום בזכות הנשקים שנתתי וכיתות הכוננות שפתחתי, זה נראה אחרת לגמרי. הם מורתעים הרבה הרבה יותר”.