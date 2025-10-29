אורלנד: הביטחון יורד אחרי הפסדים כאלה

בני הרצליה שוב הפסידה משחק צמוד. לאחר הפסדי הליגה להפועל העמק ומכבי רמת גן, על חודו של סל בשניהם, הפעם הגיע הפסד 77:74 לטרפאני האיטלקית וירידה למאזן 3:0 בליגת האלופות של פיב"א. הרצליה מדורגת אחרונה והסיכוי להגיע לשלב הפליי אין ירד משמעותית.

הרצליה קיבלה משחק טוב מצ'ינאנו אונואקו, שהחלים מהפציעה בקרסול וקלע 21 נקודות, יחד עם 16 נקודות, 8 ריבאונדים ומדד 24 לאלייז'ה סטיוארט, אך גם נסיון קאמבק בשתי הדקות האחרונות לא הצליח. שון דאוסון שקלע 12 במשחק, החטיא שלשה שהיתה יכולה להביא להארכה.

בהרצליה לא הסתירו בסיום את האכזבה. במועדון מבינים שיהיה קשה מאוד להעפיל לשלב הבא במפעל כעת: "זה הפסד מעצבן מאוד, היינו במשחק לכל אורכו, אבל זה לא הספיק. אנחנו צריכים להיות יציבים יותר. משחקים צמודים בורחים לנו פעם אחר פעם מהידיים".

צ'ינאנו אונואקו (ראובן שוורץ)

המאמן יהוא אורלנד אמר בסיום: "ברור שזה לא ערב קל עבורנו אחרי הפסד. זו כבר הפעם השנייה שזה קורה לנו - שאנחנו מפסידים משחק צמוד. אנחנו מנסים למצוא את הדרך לנצח משחקים כאלה, נכון לעכשיו זה לא הולך לנו. קשה לי לומר שאני מאוכזב מהדרך שלנו, אבל נכון לומר שאני מאוכזב מהתוצאה שלנו. בסופו של דבר נצטרך למצוא את הדרך לנצח משחקים צמודים, כי כשאתה ספורטאי - לא משנה אם אתה מאמן או שחקן - אתה צריך להתמודד עם הרבה לחץ.

"הפסדים הם אחת הסיבות המרכזיות לכך שהלחץ קיים. צריך לדעת לנהל את זה, להיות חזקים מנטאלית. בסופו של דבר, אם נהיה קבוצה חזקה מנטאלית - נהיה בסדר, כי יש לנו את השחקנים הטובים שרצינו בקיץ, והצלחנו להביא אותם. ההנהלה עשתה מאמץ גדול להחתים אותם, והם שחקנים טובים. אחרי שלושה הפסדים באירופה, הביטחון יורד, ואנחנו צריכים למצוא את הביטחון שלנו מחדש ולהילחם כדי להחזיר אותו".

דשון פרנסיס הוסיף : "צריך לסיים את העליות והירידות במהלך המשחק, לקחת את אותם כדורים של 50-50, לעשות את המהלכים שדורשים מאמץ. אנחנו פשוט צריכים להמשיך בזה כדי להשיג את הניצחון הראשון שלנו".

נכון לעכשיו אין כוונה במועדון לערוך שינויים בסגל, אך ייתכן שהפסדים נוספים בשרשרת ישנו את התכניות.