יום רביעי, 29.10.2025 שעה 12:26
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
5235-2553אלבה ברלין1
4256-2663נימבורק2
4171-1782שאלון3
2178-1412סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
5247-2523הפועל חולון2
4266-2493שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
6223-2703טנריפה1
5253-2413טופאש בורסה2
4249-2443טראפני שארק3
3275-2453בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
6199-2313א.א.ק. אתונה1
4228-2153לוויצה פטריוטי2
3145-1612סולנוקי אולאי3
2161-1262ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
4121-1692מלאגה1
3183-1702מרסין2
3165-1502קרדיצה3
2199-1792אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

אורלנד: הביטחון יורד אחרי הפסדים כאלה

אכזבה בהרצליה שכמעט השלימה קאמבק, אבל ירדה למאזן 3:0 בליגת האלופות אחרי 77:74 מול טרפאני. פרנסיס: "צריכים לדעת לסיים עם העליות והירידות"

|
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

בני הרצליה שוב הפסידה משחק צמוד. לאחר הפסדי הליגה להפועל העמק ומכבי רמת גן, על חודו של סל בשניהם, הפעם הגיע הפסד 77:74 לטרפאני האיטלקית וירידה למאזן 3:0 בליגת האלופות של פיב"א. הרצליה מדורגת אחרונה והסיכוי להגיע לשלב הפליי אין ירד משמעותית.

הרצליה קיבלה משחק טוב מצ'ינאנו אונואקו, שהחלים מהפציעה בקרסול וקלע 21 נקודות, יחד עם 16 נקודות, 8 ריבאונדים ומדד 24 לאלייז'ה סטיוארט, אך גם נסיון קאמבק בשתי הדקות האחרונות לא הצליח. שון דאוסון שקלע 12 במשחק, החטיא שלשה שהיתה יכולה להביא להארכה.

בהרצליה לא הסתירו בסיום את האכזבה. במועדון מבינים שיהיה קשה מאוד להעפיל לשלב הבא במפעל כעת: "זה הפסד מעצבן מאוד, היינו במשחק לכל אורכו, אבל זה לא הספיק. אנחנו צריכים להיות יציבים יותר. משחקים צמודים בורחים לנו פעם אחר פעם מהידיים".

צצ'ינאנו אונואקו (ראובן שוורץ)

המאמן יהוא אורלנד אמר בסיום: "ברור שזה לא ערב קל עבורנו אחרי הפסד. זו כבר הפעם השנייה שזה קורה לנו - שאנחנו מפסידים משחק צמוד. אנחנו מנסים למצוא את הדרך לנצח משחקים כאלה, נכון לעכשיו זה לא הולך לנו. קשה לי לומר שאני מאוכזב מהדרך שלנו, אבל נכון לומר שאני מאוכזב מהתוצאה שלנו. בסופו של דבר נצטרך למצוא את הדרך לנצח משחקים צמודים, כי כשאתה ספורטאי - לא משנה אם אתה מאמן או שחקן - אתה צריך להתמודד עם הרבה לחץ.

"הפסדים הם אחת הסיבות המרכזיות לכך שהלחץ קיים. צריך לדעת לנהל את זה, להיות חזקים מנטאלית. בסופו של דבר, אם נהיה קבוצה חזקה מנטאלית - נהיה בסדר, כי יש לנו את השחקנים הטובים שרצינו בקיץ, והצלחנו להביא אותם. ההנהלה עשתה מאמץ גדול להחתים אותם, והם שחקנים טובים. אחרי שלושה הפסדים באירופה, הביטחון יורד, ואנחנו צריכים למצוא את הביטחון שלנו מחדש ולהילחם כדי להחזיר אותו".

דשון פרנסיס הוסיף : "צריך לסיים את העליות והירידות במהלך המשחק, לקחת את אותם כדורים של 50-50, לעשות את המהלכים שדורשים מאמץ. אנחנו פשוט צריכים להמשיך בזה כדי להשיג את הניצחון הראשון שלנו".

נכון לעכשיו אין כוונה במועדון לערוך שינויים בסגל, אך ייתכן שהפסדים נוספים בשרשרת ישנו את התכניות.

