רשמית: אייזיאה בראון שוחרר מהפועל גליל עליון

הגארד האמריקאי אייזיאה בראון שוחרר מהפועל גליל עליון, לאחר שסיים את תקופת החוזה הזמני שלו. במועדון החליטו לא לחדש את החוזה וימשיכו עם ארבעה זרים עד לחזרתו של ג'יילן בלייקס מהפציעה בברכו.

בראון, לו עבר בליגה ההונגרית, הפולנית והקפריסאית, הגיע לקבוצה מניו באסקט ברינדיזי, שמשחקת בליגה האיטלקית השנייה. הגארד העמיד בשלושת משחקי הליגה ששיחק בגליל ממוצעים של 9.0 נקודות, 0.7 אסיסטים ו-0.7 ריבאונדים למשחק.

בהודעת המועדון נמסר: “הפועל "ריווליס" גליל עליון מביעה תודה והערכה לאייזאה בראון. אייזאה הצטרף אלינו לחודש ניסיון, ובסיומו הוחלט על סיום ההתקשרות. אנו רוצים להודות לאייזאה על הגישה המקצוענית, המחויבות והאופי הנהדר שהפגין מרגע שהגיע אל הגליל. מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית, ומודים לו על התקופה הקצרה במועדון".