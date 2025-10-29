יום רביעי, 29.10.2025 שעה 12:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

רשמית: אייזיאה בראון שוחרר מהפועל גליל עליון

הגארד האמריקאי סיים את החוזה הזמני שלו בקבוצה, והצפונים החליטו לא להאריך אותו. הגליל תמשיך עם ארבעה זרים עד חזרתו של ג'יילן בלייקס מהפציעה

|
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

הגארד האמריקאי אייזיאה בראון שוחרר מהפועל גליל עליון, לאחר שסיים את תקופת החוזה הזמני שלו. במועדון החליטו לא לחדש את החוזה וימשיכו עם ארבעה זרים עד לחזרתו של ג'יילן בלייקס מהפציעה בברכו. 

בראון, לו עבר בליגה ההונגרית, הפולנית והקפריסאית, הגיע לקבוצה מניו באסקט ברינדיזי, שמשחקת בליגה האיטלקית השנייה. הגארד העמיד בשלושת משחקי הליגה ששיחק בגליל ממוצעים של 9.0 נקודות, 0.7 אסיסטים ו-0.7 ריבאונדים למשחק. 

בהודעת המועדון נמסר: “הפועל "ריווליס" גליל עליון מביעה תודה והערכה לאייזאה בראון. אייזאה הצטרף אלינו לחודש ניסיון, ובסיומו הוחלט על סיום ההתקשרות. אנו רוצים להודות לאייזאה על הגישה המקצוענית, המחויבות והאופי הנהדר שהפגין מרגע שהגיע אל הגליל. מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית, ומודים לו על התקופה הקצרה במועדון".

