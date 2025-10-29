יום רביעי, 29.10.2025 שעה 10:30
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

קמארה העביר מסר של חרטה ומחכה להחלטה

הבלם לא יצא מהבית מאז שחבט בשלמה ובשיחה עם ההנהלה הבהיר שהוא מתנצל. גורמים במכבי ממתינים לבשורה מקנדה וסבורים שמספיק קנס גדול והשעיה ארוכה

|
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

בלם מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, ממתין להחלטת המועדון בנוגע אליו. האלופה נמצאת ביום חופשי היום (רביעי) ומירב הפוקוס של הנהלת המועדון הוא לסגור את הסיפור סביב השחקן שהכה את רז שלמה בחדר ההלבשה לאחר ה-1:3 על עירוני קריית שמונה ביום שני האחרון, כפי שנחשף ב-ONE

אחרי שלא הורשה להתאמן עם הקבוצה עד הודעה חדשה והייתה התחושה כי בהנהלה נוטים לעבר שחרור של השחקן, חלה תפנית קלה כאשר קמארה העביר מסרה של חרטה בשיחה שנערכה עם הנהלת המועדון, והבהיר כי הוא מתנצל על המקרה וכי הוא לא לקח קשה עם עצמו את הצורה בה נהג. 

קמארה לא יצא מביתו אתמול לאורך כל היום והשיחות נערכו בטלפון. לערב הגיבוש הקבוצתי שנערך בערב הוא כמובן לא הגיע, כל זאת כאשר הוא מחכה להחלטה בנוגע אליו.

אביו של מדמון: אלעד חושש מלאזטיץ'

גורמים במועדון ממתינים לבשורה מקנדה וסבורים שקנס גדול והשעיה ארוכה הם עונש מספק עבור המקרה הזה, אך כאמור ההחלטה בסופו של דבר בידיו של הבעלים מיץ' גולדהאר. אם אתמול הפור נטה יותר לעבר שחרורו, כעת במועדון עובדים על נוסחה שתשאירו ומחכים לאישור של הבעלים כי הוא מסכים לכך.

