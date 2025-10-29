יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:54
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

חי: חדרה - שדרות 2:2, מכבי פ"ת - דימונה 0:0

גביע המדינה, סיבוב ז': האורחת הובילה משערים שרעבי ואביטן, שגם בישל. פריאס צימק בביצוע ענק, חלאילה השווה. כעת: המלאבסים ינסו להימנע מהפתעה

מנשה זלקה (רועי כפיר)
מנשה זלקה (רועי כפיר)

סיבוב ז’ בגביע המדינה בכדורגל ממשיך בכל הכוח, שבשעה זו, משוחקים שני משחקים נוספים, המפגישים בין קבוצות מהליגה הלאומית לקבוצות מהליגות הנמוכות. במשחק הראשון מארחת הפועל חדרה את מ.כ שדרות מליגה ב’ באצטדיון בעפולה, ובמשחק המאוחר מ.ס דימונה מליגה א’ פוגשת את מכבי פתח תקווה.

הפועל חדרה – מ.כ שדרות 2:2

האדומים מהשרון מארחים באצטדיון בעפולה את הקבוצה מליגה ב’, ומקווים להמשיך במומנטום החיובי של הקבוצה לאחרונה, ולעלות לסיבוב הבעיה ללא תקלות מיותרות. מהצד השני, שדרות שנמצאים במקום השני בליגה ב’ דרום, מגיעים למשחק אחרי ניצחון 1-5 על באר יעקוב, ומקווים להפוך לסינדרלה של סיבוב ז’.

דקה 33, שער! מ.כ שדרות הדהימה את חדרה: וואו! הצליחה להפתיע את היורדת ללאומית בזכות מהלך גדול בקו השמאלי של רואי אביטן, שמצא את לירון שרעבי פנוי ברחבה. האחרון לא התקשה ושלח את הכדור בקלות לרשת. 0:1 למ.כ שדרות.

דקה 29, שער! מ.כ שדרות כבר ב-0:2: האם מתבשלת כאן סנסציה? האורחת מליגה ב’ כבר ביתרון כפול, כשניקולה ג’ורקוביץ’ שמט כדור נוח ורואי אביטן, שבישל את הראשון, ניצל את ההשמטה כדי לגלגל לשער את השני.

דקה 70, שער! הפועל חדרה צימקה ל-2:1: ביצוע ענק של אנסוני פריאס! הזר, שלא הצליח להשפיע על המשחק עד כה, חיכה לרגע הנכון כדי לסיים בראבונה מהאוויר. הקאמבק בדרך?

דקה 78, שער! הפועל חדרה חזרה ל-2:2: המארחת לא ויתרה על המשחק והצליחה לחזור כשאחמד חלאילה המחליף, הצליח להצטרף מקו שני ולכבוש מקרוב את השוויון.

מ.ס דימונה – מכבי פתח תקווה 0:0

החבורה של נועם שוהם מדרימה למגרש בדימונה, שם היא פוגשת את הקבוצה המקומית, ומקווה להימנע מהפתעה. הסגולים מגיעים למפגש במומנטום נהדר, כשהם מוליכים את טבלת הליגה הלאומית, וסופרים חמישה ניצחונות רצופים. מנגד, גם המארחת מצמרת ליגה א’ מגיעה בכושר טוב למשחק, אחרי שלושה ניצחונות רצופים, והיא מקווה לספק סנסציה ולהדיח את הקבוצה מהלאומית.

