יום רביעי, 29.10.2025 שעה 12:31
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%332-3533שיקגו בולס
75%463-5264מיאמי היט
75%465-4894מילווקי באקס
75%451-4764קליבלנד קאבלירס
50%455-4404דטרויט פיסטונס
50%442-4424ניו יורק ניקס
50%499-5134שארלוט הורנטס
25%478-4544אורלנדו מג'יק
25%490-4524אטלנטה הוקס
25%431-4464בוסטון סלטיקס
25%518-4844וושינגטון וויזארדס
25%500-4864טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%522-4574ברוקלין נטס
 מערב 
100%554-5915אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
80%576-6045גולדן סטייט ווריורס
67%362-3913דנבר נאגטס
67%347-3713יוטה ג'אז
50%471-4724לוס אנג'לס לייקרס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
50%479-4564מינסוטה טימברוולבס
50%502-4884ממפיס גריזליס
50%459-4824פורטלנד בלייזרס
33%349-3723יוסטון רוקטס
25%472-4324דאלאס מאבריקס
25%458-4424סקרמנטו קינגס
25%516-4674פיניקס סאנס
0%370-3283ניו אורלינס פליקנס

הפרס הכספי למידע על הרכב הגנוב של שאקיל

רכב הותאם אישית עבור כוכב העבר (2.16 מ') בשווי 180,000 דולר, אך לא הגיע ליעדו והמשטרה מחפשת אחריו. 10,000 ד' מוצעים עבור מידע שיוביל לאיתורו

|
שאקיל אוניל (IMAGO)
שאקיל אוניל (IMAGO)

רכב יוקרה מדגם ריינג’ רובר, שהותאם אישית עבור אגדת ה-NBA, שאקיל אוניל, נגנב בתחילת החודש במדינת ג'ורג'יה - והרשויות עדיין מחפשות אחריו.

משרד השריף של מחוז לאמפקין שבצפון-מזרח ג'ורג'יה דיווח כי החקירה העלתה שהרכב, בשווי 180,000 דולר, נלקח מבית עסק מקומי העוסק בהתאמות רכב מיוחדות, והועבר ככל הנראה לאזור אטלנטה. בארה"ב דווח כי הרכב היה אמור להישלח לעיר באטון רוז' שבלואיזיאנה, לשימושו של שאקיל במהלך משחק של אוניברסיטת לואיזיאנה סטייט (LSU), אך מעולם לא הגיע ליעדו.

החוקרים מסרו כי זיהו מספר חשודים פוטנציאליים והשיגו כמה צווי חיפוש במסגרת המאמצים לאתר את הרכב. דוברת חברת ‘Effortless Motors’ מקליפורניה, האחראית על עיצוב ושדרוג הרכב עבור שאקיל, סיפרה לרשת ‘CBS’ כי החברה עובדת עם כוכב העבר מאז 2023, והרכב הנגנב הוכן במיוחד עבור גובהו של כוכב העבר 2.16 מטרים – לצד שדרוגים נוספים שהפכו אותו לייחודי.

שאקיל אוניל (רויטרס)שאקיל אוניל (רויטרס)

לדבריה, החברה ששכרו להוביל את הרכב, ‘FirstLine Trucking LLC’, טענה שמערכות המעקב שלה נפרצו, מה שייתכן שאיפשר לגנבים לעקוב אחר מיקום הרכב ולגנוב אותו.

כעת, ‘Effortless Motors’ מציעה פרס כספי של 10,000 דולר לכל מי שיספק מידע שיוביל לאיתור הרכב הגנוב.

הוספת תגובה



