הפרס הכספי למידע על הרכב הגנוב של שאקיל

רכב יוקרה מדגם ריינג’ רובר, שהותאם אישית עבור אגדת ה-NBA, שאקיל אוניל, נגנב בתחילת החודש במדינת ג'ורג'יה - והרשויות עדיין מחפשות אחריו.

משרד השריף של מחוז לאמפקין שבצפון-מזרח ג'ורג'יה דיווח כי החקירה העלתה שהרכב, בשווי 180,000 דולר, נלקח מבית עסק מקומי העוסק בהתאמות רכב מיוחדות, והועבר ככל הנראה לאזור אטלנטה. בארה"ב דווח כי הרכב היה אמור להישלח לעיר באטון רוז' שבלואיזיאנה, לשימושו של שאקיל במהלך משחק של אוניברסיטת לואיזיאנה סטייט (LSU), אך מעולם לא הגיע ליעדו.

החוקרים מסרו כי זיהו מספר חשודים פוטנציאליים והשיגו כמה צווי חיפוש במסגרת המאמצים לאתר את הרכב. דוברת חברת ‘Effortless Motors’ מקליפורניה, האחראית על עיצוב ושדרוג הרכב עבור שאקיל, סיפרה לרשת ‘CBS’ כי החברה עובדת עם כוכב העבר מאז 2023, והרכב הנגנב הוכן במיוחד עבור גובהו של כוכב העבר – 2.16 מטרים – לצד שדרוגים נוספים שהפכו אותו לייחודי.

שאקיל אוניל (רויטרס)

לדבריה, החברה ששכרו להוביל את הרכב, ‘FirstLine Trucking LLC’, טענה שמערכות המעקב שלה נפרצו, מה שייתכן שאיפשר לגנבים לעקוב אחר מיקום הרכב ולגנוב אותו.

כעת, ‘Effortless Motors’ מציעה פרס כספי של 10,000 דולר לכל מי שיספק מידע שיוביל לאיתור הרכב הגנוב.