ג'דיידה מכר פנו לשר הספורט זוהר וההתאחדות

בהפועל רעננה אולי שמחים מה-0:1 הקטן אתמול (שלישי), כשניצחו את מכבי בני ג'דיידה מכר מליגה ב', זאת במסגרת סיבוב ז'. אלא שמאז, בג'דיידה לא שקט, הרי שהקבוצה הבקיעה שער שוויון בדקה ה-95 להתמודדות מול הקבוצה מהליגה הלאומית, אך השופט אדוארד ארטו קבע כי השער לא חוקי, מה שגרם לג'דיידה להיפרד מהגביע באכזבה ולא רק, אלא גם בכעס גדול.

לכל אורך 90 הדקות ג'דיידה מכר, בביתה, אל מול קהל אוהדיה, היוותה יריבה ראויה להפועל רעננה מהליגה הלאומית. לעיתים, לא היה אפשר להבדיל מי מהקבוצות משחקת בליגה ב' ומי מהן בליגה הלאומית. רק בדקה ה-86 להתמודדות ,השכילה רעננה לכבוש (וונדרסון באבאס יאקובו) ולחזור הביתה עם הכרטיס לשלב סיבוב ח' במסגרת הגביע.

נוכח פסילת השער בדקה ה-95, במכבי בני ג'דיידה מכר יצאו מגדרם על השופט, שלטענתם שגה בהחלטתו ועל כן הוחלט להוציא מכתב חריף למשרד התרבות והספורט, בראשותו של מיקי זוהר, להתאחדות לכדורגל ולאיגוד השופטים. במועצה ובמועדון מצפים לבדיקה מעמיקה של הנושא ולהעניש את השופט אדוארד ארטו.

שחקני רעננה וג'דיידה מכר במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)

ואלו הדברים שהועברו מצד עביד עביד, סגן ומ"מ ראש מועצת ג'דיידה מכר: “לכבוד: כבוד שר התרבות והספורט, מר מיקי זוהר, ההתאחדות לכדורגל בישראל ואיגוד השופטים. הנדון: תלונה רשמית על שיפוט לקוי במשחק גביע המדינה – דרישה לבדיקה וענישה”.

“שלום רב, אני ממלא מקום ראש המועצה גדיידה-מכר, פונה אליכם שוב בתחושת תסכול עמוק ואכזבה קשה בעקבות אירוע חמור שהתרחש ביום שלישי, 28.10.2025, בשעה 13:00, במסגרת גביע המדינה, במשחק הביתי של קבוצתנו מול הפועל רעננה”.

“המשחק, שהיה אמור להיות חגיגה ספורטיבית אמיתית, הפך למפח נפש צורב בעקבות החלטה תמוהה ובלתי מקצועית של שופט המשחק, ארטו סער אדוארד, אשר פסל שער חוקי למהדרין – שער שכבר אושר תחילה, אך בוטל שניות לאחר מכן ללא כל נימוק מקצועי”.

אוהדי מכבי ג'דיידה מכר (חג'אג' רחאל)

“צילומי המשחק מוכיחים באופן ברור את תקינות השער ואת גודל הטעות, וכלי תקשורת ישראליים רבים עסקו בעוול החמור הזה. מדובר בהחלטה שפגעה קשות ברוח הספורט, באמון הציבור ובקהילה שלמה שחיכתה לרגע הזה, התרגשה, האמינה וחלמה”.

“אנו פונים אליכם, כמי שאמונים על טוהר הספורט הישראלי, לנקוט צעדים משמעותיים על מנת: להעמיד לדין משמעתי את השופט ארטו סער אדוארד, ולבחון את התנהלותו המקצועית והערכית. לפעול לשיפור רמת השיפוט בישראל, באמצעות פיקוח, הדרכה והכשרה מקצועית מעמיקה, כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד”.

“הספורט אמור לחבר, לשמח ולהעניק תקווה – אך כאשר טעויות חמורות כאלה מתרחשות, נפגעת לא רק קבוצה אחת, אלא אמון של ציבור שלם במערכת. אנו מבקשים מכם, כמי שאחראים על ערכי ההגינות, השוויון והמקצועיות בספורט הישראלי, לבדוק את האירוע לעומקו ולטפל בו בהתאם לחומרתו”.