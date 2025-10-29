יום רביעי, 29.10.2025 שעה 10:36
כדורגל עולמי

התחליף של ברצלונה למשחק מול ויאריאל במיאמי

המועדון קיבל הצעה מפתה למפגש ידידות על אדמת פרו, אחרי שמחזור הליגה שהיה אמור להתקיים בארה"ב בוטל. פליק כבר עודכן, זה הסכום שהקטלונים ירוויחו

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

רק לפני שמונה ימים, הליגה הספרדית הודיעה רשמית כי המשחק המתוכנן של ברצלונה נגד ויאריאל במיאמי, בוטל סופית על רקע ביקורות רבות. הסיבה? החברה שהייתה אמונה על ארגון המפגש על אדמת ארצות הברית, החליטה לבטל אותו “בשל חוסר הוודאות שנוצר בספרד בשבועות האחרונים”.

ההתמודדות במסגרת לה ליגה שאמורה להיות משוחקת בדצמבר, תתקיים בסופו של דבר בלה סרמיקה האצטדיון של הצוללת הצהובה, כפי שהיה צריך להיות מלכתחילה. בארסה כמובן יצאה מאוכזבת לאור ההפסד הכלכלי, שכן אותו מפגש במיאמי מראש נקבע רחוק מספרד כי לייצר הכנסות. אך עכשיו הקטלונים אולי מצאו תחליף, לפחות בפן הפיננסי.

על פי ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, הבלאוגרנה סיימה משא ומתן לקיום משחק ידידות בפרו באותו חודש דצמבר. “ההצעה הכספית היא כזאת שלא ניתן לעמוד בפניה”, נכתב בכלי התקשורת המקומי, שטען כי ברצלונה ככל הנראה תרוויח מאותו מפגש לא רשמי סכום של 7-8 מיליון אירו.

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

המשחק מול ויאריאל במיאמי אגב, היה אמור להכניס לאדומים-כחולים קצת פחות, כ-6 מיליון אירו. לבארסה הוצע גם לערוך משחק ידידות בפורמט דומה על אדמת לוב, אך היא סירבה משיקולים ביטחוניים. בכל מקרה, בהמשך הדיווח בקטלוניה הוסיפו כי ז’ואן לאפורטה כבר עדכן את מי שצריך.

הנשיא נפגש את מאמן הקבוצה האנזי פליק והמנהל הספורטיבי דקו, גם כדי לתת לשניים זריקת עידוד אחרי ההפסד הכואב בקלאסיקו, וגם בשביל להודיע להם על ההחלטה לקבל את ההצעה לשחק בפרו בשביל ההכנסות. משחק הידידות אמור להיערך אחרי המחזור האחרון בשנה הקלנדרית (2025), מחזור שיהיה למעשה באופן אירוני מול ויאריאל.

