ב-6 שנים: עלייה של 786 קבוצות במחלקות הנוער

לקראת האסיפה הכללית של ההתאחדות לכדורגל בישראל, שתתקיים מחר (חמישי, 15:30, אולם קבלת הפנים באצטדיון רמת גן), נתוני מחלקות הנוער מצביעים על עלייה במספר הקבוצות במחלקות הנוער השונות, מצפון ועד דרום, בשש השנים האחרונות. בעונה החולפת, עונת 2024/25, תחת ההתאחדות לכדורגל פעלו 2,124 קבוצות מטרום ג' ועד לנוער.

לשם השוואה, בעונת המשחקים 2019/20 התקיימו 27 קבוצות בלבד בשנתון טרום ילדים ג', בעוד בעונה החולפת, עונת 2024/25, היו כבר 66 קבוצות בשנתון זה. בעונת המשחקים 2019/20 היו 1,338 קבוצות בלבד, מטרום ילדים ג' ועד לקבוצות נוער, בעוד בעונה החולפת, 2024/25, התקיימו כבר 2,124 קבוצות, עלייה של 786 קבוצות בשש שנים.

העלייה החדשה ביותר, בין עונת 2023/24 לעונת 2024/25 הייתה בשנתון קבוצות טרום ילדים א' וילדים ג'. בעונת 2023/24 התקיימו 261 קבוצות בטרום ילדים א', בעוד בעונת 2024/25 היו כבר 303 קבוצות בשנתון. בעונת 2023/24 היו 288 קבוצות בילדים ג', בעוד בעונת 2024/25 התקיימו להן כבר 332 קבוצות בשנתון.

נתוני ההתאחדות 2019-2025 (צילום מסך)

העליות המינוריות בין השנים 2023/24 ל-2024/25 היו בשנתוני ילדים ב' ונוער. בעונת 2023/24 התקיימו 297 קבוצות בילדים ב', בעוד בעונת 2024/25 התקיימו להן 301 קבוצות, כלומר עלייה של ארבע קבוצות בלבד. בעונת 2023/24 היו 140 קבוצות בנוער, בעוד בעונת 2024/25 היו 145 קבוצות, כלומר עלייה של חמש קבוצות בלבד.

בעונת 2020/21 התקיימו להן 152 קבוצות בגיל נוער, הנתון הגבוה ביותר בשש השנים האחרונות. בעונות 2022/23 ו-2023/24 כמות קבוצות הנוער עמדה על 140, ירידה של שלוש קבוצות נוער מעונת 2021/22. גם בנערים א' הייתה ירידה מעונת 2020/21 (152 קבוצות) לכדי 115 קבוצות בעונת 2023/24. בעונה החולפת, עונת 2024/25, הכמות עלתה ל-125 קבוצות, הנתון הגבוה מזה שש שנים.