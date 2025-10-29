יום רביעי, 29.10.2025 שעה 09:48
ב-6 שנים: עלייה של 786 קבוצות במחלקות הנוער

בהתאם לנתוני ההתאחדות לכדורגל, מספר הקבוצות במחלקות הנוער השונות במגמת עלייה. רק השנה נרשמו בשנתוני טרום א' וילדים ג' מעל 80 קבוצות חדשות

הילדים בפרויקט האיתור (ההתאחדות לכדורגל)
הילדים בפרויקט האיתור (ההתאחדות לכדורגל)

לקראת האסיפה הכללית של ההתאחדות לכדורגל בישראל, שתתקיים מחר (חמישי, 15:30, אולם קבלת הפנים באצטדיון רמת גן), נתוני מחלקות הנוער מצביעים על עלייה במספר הקבוצות במחלקות הנוער השונות, מצפון ועד דרום, בשש השנים האחרונות. בעונה החולפת, עונת 2024/25, תחת ההתאחדות לכדורגל פעלו 2,124 קבוצות מטרום ג' ועד לנוער.

לשם השוואה, בעונת המשחקים 2019/20 התקיימו 27 קבוצות בלבד בשנתון טרום ילדים ג', בעוד בעונה החולפת, עונת 2024/25, היו כבר 66 קבוצות בשנתון זה. בעונת המשחקים 2019/20 היו 1,338 קבוצות בלבד, מטרום ילדים ג' ועד לקבוצות נוער, בעוד בעונה החולפת, 2024/25, התקיימו כבר 2,124 קבוצות, עלייה של 786 קבוצות בשש שנים.

העלייה החדשה ביותר, בין עונת 2023/24 לעונת 2024/25 הייתה בשנתון קבוצות טרום ילדים א' וילדים ג'. בעונת 2023/24 התקיימו 261 קבוצות בטרום ילדים א', בעוד בעונת 2024/25 היו כבר 303 קבוצות בשנתון. בעונת 2023/24 היו 288 קבוצות בילדים ג', בעוד בעונת 2024/25 התקיימו להן כבר 332 קבוצות בשנתון.

נתוני ההתאחדות 2019-2025 (צילום מסך)נתוני ההתאחדות 2019-2025 (צילום מסך)
נתוני ההתאחדות 2019-2025 (צילום מסך)נתוני ההתאחדות 2019-2025 (צילום מסך)

העליות המינוריות בין השנים 2023/24 ל-2024/25 היו בשנתוני ילדים ב' ונוער. בעונת 2023/24 התקיימו 297 קבוצות בילדים ב', בעוד בעונת 2024/25 התקיימו להן 301 קבוצות, כלומר עלייה של ארבע קבוצות בלבד. בעונת 2023/24 היו 140 קבוצות בנוער, בעוד בעונת 2024/25 היו 145 קבוצות, כלומר עלייה של חמש קבוצות בלבד.

בעונת 2020/21 התקיימו להן 152 קבוצות בגיל נוער, הנתון הגבוה ביותר בשש השנים האחרונות. בעונות 2022/23 ו-2023/24 כמות קבוצות הנוער עמדה על 140, ירידה של שלוש קבוצות נוער מעונת 2021/22. גם בנערים א' הייתה ירידה מעונת 2020/21 (152 קבוצות) לכדי 115 קבוצות בעונת 2023/24. בעונה החולפת, עונת 2024/25, הכמות עלתה ל-125 קבוצות, הנתון הגבוה מזה שש שנים.

