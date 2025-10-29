כעת: הפועל ת"א עומדת לדין על אירועי הדרבי

אחרי שנדחה משבוע שעבר, הדיון של הפועל ת"א על אירועי הדרבי נערך בשעה זו. האדומים עומדים לדין בעקבות סערת המשחק מול מכבי ת"א שבעצם כלל לא שוחק ופוצץ, ועקב אירועים רבים שסבבו את הדרבי.

הפועל ת"א מואשמת בקריאות פוגעניות בשל השיר "שתהיה שואה למכבי", באי קיום חובות הקבוצה הביתית וכן בהתפרעות אוהדים ב"נסיבות מחמירות", הן בשל השימוש והשלכת ריבוי אמצעים פירוטכניים, מלפחות שלושה יציעים שונים, אשר הביאו לכך שהמשחק לא הגיע לסיומו (וכלל לא התחיל) והן בשל נזק גוף משמעותי שנגרם לחלק מהפצועים (כוויות ביד ושאיפת עשן).

בגין הקריאות הגזעניות, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, מבקש לקנוס את הפועל ת"א ב-10,000 ש”ח בגין הפירוטכניקה, לרבות השלכת לפחות 44 רימוני עשן אל כר הדשא, כמו גם לפחות 2 זיקוקים נוספים. כמו כן הוא מבקש לקנוס את הפועל ת”א ב-184,000 ש”ח, להפחית לה שתי נקודות ולקבוע ניצחון טכני למכבי ת"א.

בהפועל ת"א עבדו באינטנסיביות במישור המשפטי בשבוע האחרון באמצעות עורך הדין רועי רוזן, היועץ המשפטי של הפועל. בהפועל יציגו את הניסיונות לאתר את זורקי רימוני העשן, בתקווה שזה ישכנע את הדיינים שמדובר בניסיונות ריאליים כדי לטפל בתופעה. בהפועל מבקשים מהדיינים בכל לשון של בקשה, למרות דרישת התובע, לקיים משחק חוזר כדי שהנקודות ייקבעו על כר הדשא ולא בבית הדין. הפועל גם הגישה כתב הגנה.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

מהלך הדיון

עורך הדין, רועי רוזן, המנכ״ל גיא פרימור והסמנכ״ל ארז נעמן מייצגים בדיון את הפועל ת”א. את מכבי ת”א מייצגת עו”ד יעל מרגלית. הדיון נערך בראשות שני דיינים: נועם לובין וגיורא לנדאו, שאמר: “הדיון נוגע רק להחלטת המשטרה לעצור את המשחק. שנית, למשטרה יש סמכות מכוח חוק הבטיחות במקומות ציבוריים או הסמכות הכללית. המשטרה לא כפופה אלינו ואין לנו סמכות לבחון את שיקול הדעת שלה והוא לא רלוונטי. אני מבקש שכשאתם טוענים, נחלק את זה לשני רכיבים: העונש והתוצאה מכוח תקנון האליפות ותוצאת המשחק. יש פה רגישות, בואו נהיה ממוקדים”.

תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן, אמר: ״ראיתי את כתב ההגנה שהגישה הנאשמת לפני מספר שעות וכנראה מישהו התבלבל ושכח שאנחנו בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל ולא המשטרה עומדת לדין. לא מסמכותנו לחלק ציונים למשטרה אם החלטתה הייתה נכונה. הקבוצה עומדת לדין על אירועים שהובילו להחלטת המשטרה. ברגע שלא מתקיים משחק או שהוא לא מגיע לסיומו, צריך לקבוע את התוצאה״.

״התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות מוגדרת לסעיף 22יא1 וכל אחת מהקטגוריות יכולה להיכלל: אין מחלוקת שהמשחק לא הגיע לסיומו ואין קשר לזה שאם המשחק התחיל או לא ולהפועל ב״ש הופחתה נקודה בשנה שעברה בדיוק מסיבה כזאת. ברור שעצם העובדה שהמשחק לא שוחק לא התקבלה מהמשטרה בחלל ריק. צירפנו ראיות וסרטונים על מופע פירוטכני שאני זוכר רק אחד כמוהו: אותה קבוצה נגד הפועל ר״ג בגביע אשתקד וגם שם המשטרה החליטה שלא ישוחק והוא שוחק רק בשל התערבות אנשי ההתאחדות. משחק בו מושלכים 44 רימוני עשן צה״ליים, זיקוקים שפצעו. להגיד שזה אירוע רגיל והמשחק לא קוים בשל החלטה שרירותית? מדובר באירוע חריג שמי שיזם אותו כנראה ידע שיש לו השלכות. לא זוכר בכל יום שמושלכת כמות כזאת״.

ברגמן המשיך: ״גם אחד הילדים שעלה לכר הדשא לנופף בדגל נפגע להבנתי משאיפת עשן. העבירה הנוספת היא של אי קיום חובות הקבוצה הביתית: לא בכדי, בבקשת הענישה צויין שהאמצעים הושלכו משלושה יציעים שונים. אף אחד לא מייחס לקבוצה התרשלות כי היא לא סידרה מספיק אבטחה, אבל זה סעיף שכולל שני תתי סעיפים: החובה לדאוג לשלום הציבור. שמעתי טענות למה לא מעמידים לדין על כל פעם שאוהד פורץ למגרש והתשובה היא התוצאה: במבחן של הדאגה לשלום הציבור הקבוצה לא עמדה.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

״אפנה אתכם לפסק דין למשחק בין הפועל ת״א למכבי פ״ת כשפ״ת אירחה ואוהד הפועל פרץ והוריד את הבלם אדי גוטליב לכר הדשא. מכבי פ״ת עמדה לדין, זוכתה, אבל ההתאחדות הגישה ערעור ובמסגרת הטענות נכתב בפירוש שהקבוצה המארחת לא דאגה לשלום הנוכחים״.

״לעניין הנקודה על תנאי, לא יכולה להיות מחלוקת שנורו זיקוקים. להגיד שירי כזה נכנס לתוקף רק אם המשחק הופסק היא לא רלוונטית לסעיף בשלמותו. הטענה שמשחק לא התקיים הוא חמור פחות ממשחק שהופסק, לא עומדת במבחן ההיגיון הישר. בנוסף, לגבי הפעלת התנאי על אי מכירת כרטיסי חוץ, גם זה רלוונטי״.

ברגמן הוסיף: ״לגבי תוצאת המשחק, אף אחד לא רוצה שהתוצאות יוכרעו בבית הדין. זה רע לקבוצות, להתאחדות ולכולם. במדינת ישראל יותר מדי משחקים לא מגיעים לסיומם בנסיבות שלא צריכות לקרות״. לנדאו אמר: ״בשנה שעברה היו שבעה כאלה״.

ברגמן הגיב: ״אין מחלוקת שלקבוצה הנגדית לא הייתה אחריות. לבית הדין שתי אפשרויות: הפסד טכני או משחק חוזר. ההגדרה של משחק חוזר לתקנון האליפות היא משחק שלא הגיע לסיומו בגלל נסיבות של כוח עליון. לעניין תפיסתי, משחק חוזר צריך להיקבע כשבית הדין סבור שלא ניתן לייחס אשמה לאף אחת מהקבוצות. מתי קובעים הפסד טכני? כשלקבוצה אחת אחריות. הסברתי למה חובות הקבוצה הביתית הופרו בצורה כמעט מוחלטת. אנחנו בסיטואציה שצריך לקבוע את תוצאת המשחק. בהפסד טכני יש סעיף גם על פריצה של קהל למגרש. אין אופציה אחרת מהפסד טכני כי אי אפשר לנתק את הקשר הסיבתי לזה שהמשחק לא שוחק״.

הדיינים נועם לובין וגיורא לנדאו (תומר חבז)

רועי רוזן אמר: ״אני רוצה להתחבר לדברי הדיין לנדאו. קיבלתם כתב הגנה של 20 עמודים ולא שמעתם מילה על אחרי המשחק, על מכבי ת״א או אוהדיה. אנחנו לא שם: אנחנו בתוך מסגרת מצומצמת וצריכים להבין באיזה מגרש אנחנו משחקים. המסגרת המשמעתית היא מצומצמת ומוגבלת ובנויה גם על דו״ח שופט ומשקיף. הסרטונים תמיד תומכים או באים לסתור דו”חות. אנחנו באירוע בו התובע מתחיל להסביר למה יש הצדקה להפסד טכני וזה יוצא מנקודת הנחה שגויה. הפועל ת״א אשמה? מאין התובע מוצא את האשמה? הסתכלתי על הדו”חות. שואלים את נציג המשטרה והוא אומר שיש לו מודיעין לעוד אמצעים פירוטכניים בידיים של שני הקהלים”.

הדיין לובין אמר: ״עובדתית היה מצב שהושלכו 44 אמצעים פירוטכניים לכר הדשא ממספר יציעים וקרה משהו. אין ויכוח שזה היה מיציעי הפועל. אחרי זה המשטרה מחליטה שיש סיכון לציבור ושולחת את כולם הביתה. אחרי זה, אנחנו לא שולטים במה שהמשטרה אמרה, אלא בעובדות הבסיסיות לאירוע. דקה לפני עליית השחקנים מושלכים אמצעים והמשטרה אומרת לכו הביתה״. הדיין לנדאו אמר: ״הוא אמר שבין יתר השיקולים היו שנפגעו אנשים״.

רוזן אמר: ״כולנו מנסים, אבל בסופו של דבר הדברים מתהפכים עליי כי יותר קל להאשים״. לובין ענה: ״יש לך אחריות וכולנו מסכימים שאירוע של השלכת אבוקות מכמה יציעים וירי הזיקוקים לא יכול להתקיים״.

רוזן הגיב: ״יש הבדל בין אחריות לאשמה! תקנון המשמעת מתייחס לאחריות קבוצה על קהל האוהדים ותקנון האליפות מדבר על החובות. אי אפשר להעביר מאחריות אקטיבית לפסיבית. גם המילה אשמה ולא אחריות בתקנון האליפות בולטת. אני מקיים את התקנון ולא בכדי חברי לא הצביע על אף עבירה על התקנון. נאמרו מילים קשות על הפועל, אבל אף אחד לא יגיד שלא עשינו משהו ממה שדרשנו״.

לובין: ״אם אני מאמץ את מה שאתה אומר, בכל השלכה והתפרעות אין אחריות״. רוזן השיב: ״אני חושב שלקחת את זה כל פעם לקצה של הקצה? לא בכדי לא משתמשים בסעיף הזה. כמות העלות של האבטחה היא חסרת תקדים: היו מעל 1,000 מאבטחים ושוטרים, מגנומטרים, חברת אבטחה מצויינת. להפועל ת״א יש בעלות חדשה ומי שהכי נפגע זה המועדונים״.