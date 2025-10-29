יום רביעי, 29.10.2025 שעה 09:48
כדורגל ישראלי

היחס ב-Winner לניצחון של הפועל על פרטיזן

האדומים פייבוריטים עם יחס של פי 1.75 לגבור על הסרבים ביותר מ-8 נק', כמה קיבלה היריבה? וגם: מכבי פ"ת בגביע, והיחסים להפתעות נגד סיטי ויובנטוס

|
וסיליה מיציץ' (הפועל IBI תל אביב)
וסיליה מיציץ' (הפועל IBI תל אביב)

עוד יום גדוש באירועי ספורט לפנינו. בגזרה הישראלית, הפועל תל אביב בכדורסל תפגוש את פרטיזן בלגרד ביורוליג, כאשר בגביע המדינה בכדורגל, מכבי פתח תקווה תתארח אצל מ.ס דימונה. באירופה, מנצ’סטר סיטי תצא למשחק חוץ אצל סוונסי בגביע האנגלי ויובנטוס תתמודד בביתה נגד אודינזה בליגה.

ביורוליג, הפועל ת”א פייבוריטית על פרטיזן בלגרד. האדומים מקבלים יחס של פי 1.75 לניצחון ביותר משמונה נקודות. מנגד, הסרבים עם יחס של פי 1.85 לניצחון או להפסד של עד שבע נקודות.

בגביע המדינה, מכבי פ”ת עדיפה על דימונה עם יחס של פי 1.25 לניצחון. תוצאת תיקו שתוביל להארכה תניס יחס של פי 4.40, כאשר הפתעה מבחינת הדרומיים תיתן יחס גבוה יחסית של פי 6.70.

באנגליה, סיטי פייבוריטית ברורה כמובן על סוונסי עם יחס של פי 1.15 לניצחון, אם היריבה תדהים המנחשים נכונה יזכו ביחס של פי 7.40. תוצאה ללא הכרעה תניב יחס של פי 4.40. באיטליה, יובנטוס קיבלה יחס של פי 1.35 להשיג שלוש נקודות. ניצחון של אודינזה מנגד יניב יחס של פי 7.30 ותיקו יחס של פי 4.30.

