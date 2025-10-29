יום רביעי, 29.10.2025 שעה 20:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
67%499-5346אולימפיאקוס5
57%615-6157ברצלונה6
57%618-6427פאריס7
57%648-6597ולנסיה8
57%578-5717וירטוס בולוניה9
50%495-5096מונאקו10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
43%590-5757אנדולו אפס12
43%594-5447באיירן מינכן13
43%576-5737פנרבחצ'ה14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

מחצית: הפועל ת"א - פרטיזן 42:43

יורוליג, מחזור 7: קצב טוב והפכפך בסופיה. הקבוצות מחליפות סלים והיתרון עובר מצד לצד. בראיינט ומלקולם בולטים באדום, וושינגטון ואוסטקובסקי מנגד

|
וסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב ‘מארחת’ בשעה זו את פרטיזן בלגרד בסופיה, במסגרת המחזור ה-7 ביורוליג. החבורה של דימיטריס איטודיס מחפשת לשמר את מקומה בפסגת הטבלה, ולהשיג את הניצחון השישי שלה במפעל העונה. מנגד, הסרבים מנסים להידבק למקומות המובילים לפלייאוף, ולעלות למאזן חיובי.

האדומים מגיעים למשחק שהם בכושר שיא. ביום ראשון האחרון ניצחו 63:89 את נס ציונה, ובמשחק האחרון של הקבוצה ביורוליג הרשימו עם ניצחון 77:85 על מונקו החזקה. סך הכל, הפועל רושמת כבר שישה ניצחונות ברצף בכל המסגרות, והם יודעים שניצחון היום יחזיר אותה לפסגת המפעל. החבורה של איטודיס תחסר את ברונו קבוקלו שעבר ניתוח בגבו, ואת ים מדר שעדיין סובל מפציע בברך.

מהצד השני, פרטיזן חייבת ניצחון כדי להיצמד למקומות המובילים לפלייאוף, ולהתרחק כמה שיותר ממאבקי התחתית ביורוליג. הקבוצה של ז’ליקו אוברדוביץ’ מגיעה למפגש אחרי הפסד כואב 101:83 לפאריס במחזור הקודם. הקבוצה מבלגרד תחסר שניים משחקניה המובילים, כשקארליק ג’ונס ושייק מילטון לא יתלבשו למשחק, בעוד שג’בארי פארקר נמצא בספק להתמודדות.

רבע ראשון: 19:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פרטיזן בלגרד: סטרלינג בראון, וניה מרינקוביץ’, אייזק בונגה, ג’בארי פארקר ודילן אוסטקובסקי.

האדומים השיגו את הכדור הראשון, מלקולם חדר פנימה ושם שתיים ראשונות, אוסטקובסקי צלף שלשה מהפינה לאחר הנעת כדור יפה של הסרבים, מיציץ’ הגיב עם לייאפ יפה, בראון ובראיינט החליפו ביניהם, כשסל המשיך לרדוף סל גם בהמשך והסרבים אף הפכו, 16:17. בראיינט צלף שלשה גדולה והחזיר את היתרון לאדומים, ג’ונס קבע 19:19, אך מלקולם ובלייקני קלעו מחוץ לקשת, השלימו ריצת 0:6 ונתנו יתרון להפועל בסוף 10 הדקות הראשונות.

דימיטריס איטודיס וז'ליקו אוברדוביץ' (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס וזדימיטריס איטודיס וז'ליקו אוברדוביץ’ (ראובן שוורץ)

רבע שני: 42:43 להפועל תל אביב

הסרבים פתחו את הרבע עם שלוש נקודות מהעונשין, גינת ופרננדו החליפו סלים, וושינגטון צלף שלשה גדולה עבור האורחת, 27:27 ואיטודיס הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו וזה לא עזר לאדומים, כאשר הסרבים מנגד השלימו ריצת 2:14 אדירה ועלו ליתרון, 27:33. מיציץ’ הלך לקו ודייק פעמיים, בראון קלע שתי נקודות מנגד, אך הפועל ענתה עם ריצת 0:7, הפכה ולקחה את ההובלה, 35:36, כשאוברדוביץ’ הזעיק פסק זמן.  

אלייז'ה בראיינט בפעולה (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' מתכונן לזריקה (ראובן שוורץ)

השחקנים שבו לפרקט, מרינקוביץ’ פספס הזדמנות טובה להפוך, כשמנגד בלייקני העניש עם שלשה גדולה, 35:39 להפועל תל אביב. המשחק המשיך להיות הפכפך, וושינגטון קלע שתי נקודות, הוסיף שלשה גדולה והפך את התוצאה, אוטורו החזיר מנגד את היתרון לאדומים, ג’ונס ואוטרו החליפו סלים, כשמיציץ’ סיפק אסיסט גדול וזה יתרון נקודה אחת בלבד להפועל בירידה להפסקה.

קולין מלקולם בין שני שחקני פרטיזן בלגרד (ראובן שוורץ)
אלייזאלייז'ה בראיינט בפעולה (ראובן שוורץ)
