ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

צפו בשידור החי: בכר מדבר לקראת הפועל י-ם

אחרי 5 משחקים ללא ניצחון כולל תיקו דרמטי מול טבריה, מכבי חיפה תנסה להתאושש בשבת מול הירושלמים. מאמן הירוקים מתכונן במסע"ת, שידור חי באתר

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תחזור לסמי עופר בשבת הקרובה למשחק מול הפועל ירושלים (15:00), שבתחתית ליגת העל. אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, כולל תיקו דרמטי עם עירוני טבריה במחזור האחרון, הירוקים ינסו להתאושש ולצאת לדרך חדשה מול היריבה מהבירה. מאמן הצפוניים ברק בכר מדבר בשעה זו במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

בתוך כך, מי שהוקפצו להתאמן בשורות הקבוצה הבוגרת הם שני שחקני הנוער –  הקשר דניאל דרזי והמגן יינון פיינגזיכט. דרזי זכה לאחרונה להצעה להארכת חוזה לשלוש שנים, אבל טרם השיב עליה בחיוב והצדדים ימשיכו להתדיין על החוזה החדש בתקופה הקרובה.

ישיר: מסע"ת מכבי חיפה לקראת הפועל ים
