צפו בשידור החי: בכר מדבר לקראת הפועל י-ם

מכבי חיפה תחזור לסמי עופר בשבת הקרובה למשחק מול הפועל ירושלים (15:00), שבתחתית ליגת העל. אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, כולל תיקו דרמטי עם עירוני טבריה במחזור האחרון, הירוקים ינסו להתאושש ולצאת לדרך חדשה מול היריבה מהבירה. מאמן הצפוניים ברק בכר מדבר בשעה זו במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

בתוך כך, מי שהוקפצו להתאמן בשורות הקבוצה הבוגרת הם שני שחקני הנוער – הקשר דניאל דרזי והמגן יינון פיינגזיכט. דרזי זכה לאחרונה להצעה להארכת חוזה לשלוש שנים, אבל טרם השיב עליה בחיוב והצדדים ימשיכו להתדיין על החוזה החדש בתקופה הקרובה.