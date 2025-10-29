יום רביעי, 29.10.2025 שעה 09:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

הסכום שישראל הכניסה ממכירת שחקנים לחו"ל

מחקר גילה: ישראל במקום ה-33 בעולם בהכנסות ממכירת שחקנים לחו"ל מאז 2016, הסכום המדהים בפנים. וגם: מי ראשונה בעולם עם כמעט ארבעה מיליארד אירו?

|
מנור סלומון ואוסקר גלוך (IMAGO)
מנור סלומון ואוסקר גלוך (IMAGO)

דו"ח חדש של אתר המחקרים CIES שופך אור על אחת הזירות החמות בכדורגל המודרני: מכירת כישרונות צעירים שגדלו במועדונים מקומיים. לפי הדו"ח, שבחן את ההכנסות ממכירות שחקנים בעשור האחרון מאז 2016 (כולל בונוסים והעברות נוספות), ישראל דורגה במקום ה-33 בעולם עם הכנסות של 103 מיליון אירו ממכירת שחקנים שגדלו באקדמיות המקומיות לקבוצות זרות.

לפי הנתונים, 34.2% מההכנסות הגיעו ממכירת שחקנים בני 20 ומטה, נתון שמדגיש את הגיל הצעיר שבו כישרונות ישראלים עוברים לאירופה. עוד עולה כי 26.5% מהמכירות נוגעות לשחקנים בני 21–23, בעוד 20.5% הן בעסקאות של שחקנים בגילאי 24–26, ו־18.8% מהעסקאות בוצעו על שחקנים מעל גיל 27. מדובר במגמה ברורה של ייצוא מוקדם יחסית, תהליך שניכר בשנים האחרונות עם המעבר של שחקנים כמו אוסקר גלוך, מנור סולומון, ליאל עבדה, דורון ליידנר ודניאל פרץ לאירופה בגיל צעיר מאוד.

את רשימת עשר המעצמות שמובילות את תחום הייצוא שולטת צרפת, עם סכום אסטרונומי של כמעט 4 מיליארד אירו (3.976 מיליארד) בעשור האחרון, ממוצע של כ-400 מיליון אירו לשנה. אחריה ברזיל במקום השני עם 2.6 מיליארד אירו, וספרד שלישית עם 2.24 מיליארד אירו.

היי ג'וד! כל הרגעים הגדולים בריאל מדריד

במקומות 4–10 נמצאות פורטוגל (1.98 מיליארד), הולנד (1.63), אנגליה (1.60), ארגנטינה (1.55), גרמניה (1.48), איטליה (1.04) ובלגיה (847 מיליון אירו). מדובר במעצמות כדורגל שהשכילו להקים אקדמיות פיתוח מתקדמות ולהרוויח סכומי עתק מהעברת שחקנים, לעיתים כבר לפני גיל 20. ישראל מדורגת מתחת למדינות כמו יפן, רוסיה, סקוטלנד, רומניה ופרגוואי, אך מעל מדינות כמו צ'ילה, מצרים, מרוקו, סלובקיה, קנדה, סלובניה, בולגריה, אוסטרליה, ונצואלה ופרו.

על פי הדו"ח, קרוב לשליש מההכנסות הכוללות בעשור האחרון ברחבי העולם הגיעו ממכירות של שחקנים בני 21 ומטה, עם נתונים יוצאי דופן במדינות כמו סרביה (64.7%), ברזיל (50.1%), דנמרק (48.4%) ובלגיה (43.8%), מה שממחיש עד כמה השוק האירופי צמא לכישרונות צעירים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */