היסטוריה והיסטריה בכפ"ס לאחר הניצחון בגביע

עד לפני שלוש שנים קהל הפועל כפר סבא היה נתון לחסדיהם של משפחת שום. נוכח אי הבנות בין הצדדים, האכזבה שהשתלטה עליהם, הביאה עמה רוח חדשה. "בואו נקים קבוצת אוהדים, כמו בהפועל פתח תקווה ובהפועל ירושלים". כך קרה. איתי שטרן וגיא בלום, אלו המייסדים של הפרוייקט שהביא מועדון חדש וקבוצה אחת, בתוך שלוש עונות, לליגה א'.

בלום כבר לא חלק מהמערכת במועדון מאמצע עונה שעברה, רגע לפני שהעפילה הקבוצה, דאז, מליגה ב' לליגה א'. שטרן עדיין נמצא ומאוד מחובר למועדון ולקהילת האוהדים. מלבדו, הנהלה רחבה, שם אפשר למצוא את עומר אהביה ורועי ברנשטיין, אבל לא רק, הרי שזו הנהלה שכל כולה למען התפתחותו של המועדון. יש לציין כי כולם עושים זאת מהלב, בהתנדבות מלאה.

אל הפרויקט התאספו לא מעט חבר'ה מכפר סבא, שחקני הפועל בעבר, והחלו לבנות קבוצת כדורגל איכותית ואימתנית שאי אפשר לעמוד בדרכה. עם שחקנים כדוגמת עומר פדידה, לב כהן, סאבר בדיר, טל בנש, בן ויצמן ואחרים, כולל מאמן בדמותו של עידן דוד, המכיר היטב המערכת, הקבוצה עלתה אמש (שלישי) לשלב סיבוב ח' במסגרת גביע המדינה בכדורגל.

קהל מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

קצת יותר מ-850 איש התקבצו להם אתמול באצטדיון 'לויטה' כפר סבא. ההתפלגות הייתה ברורה. לקבוצה מליגה א', שהוקמה רק בשנת 2023, כאמור, למעלה מ-800 איש ואילו להפועל ראשון לציון, שבעברה הרחוק הייתה חלק מליגת העל, הביאו כ-50 איש בלבד. אין ספק שלקהל של כפר סבא כוח אדיר בהצלחתה על כר הדשא.

בדקה ה-41 סאבר בדיר, שגדל בכלל במחלקת הנוער של מ.ס. כפר קאסם ורק בעונת 2023/24 הגיע להפועל כפר סבא (חריג גיל), קבע את תוצאת המשחק מול הפועל ראשון לציון. הקהל של מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים מאוהבים בו, הרי מכירים אותו מאז. הרי שמדובר באותו קהל שהיה שייך להפועל כפר סבא ומרבית שיריו ברקע המשחק משתייכים להפועל כפר סבא.

את עונת 2024/25 סיים סאבר בדיר עם כמות מצומצמת של משחקים. הפועל כפר סבא העבירה אותו ב-23/01 להפועל רעננה, כשגם שם לא קיבל מספיק דקות משחק. העונה? הוא על הגל. אם ימשיך כך, צפוי להיות המלפפון החם בקיץ הקרוב הן בליגה הלאומית ומי יודע, אולי גם בליגת העל. מאחוריו, עד כה, שישה שערים בכל המסגרות. אחד ה"אסים" של מ.כ כפר סבא.

המאני-טיים של מ.כ. כפר סבא (יונתן גינזבורג)

אם כן, לראשונה בהיסטוריה, ובאיזו היסטריה עירונית עשו זאת, מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים העפילה לסיבוב ח' בגביע המדינה לעונת 2025/26. זה לא הסוף מבחינתם. מה גם שבהגרלה, שתתקיים ביום ראשון הקרוב (02/11) בשעה 13:00 תוכל להיות מוגרלת מול הפועל כפר סבא של יצחק שום. דרבי שיכול למלא את אצטדיון 'לויטה' עד כמעט אפס מקום. זו תהיה חגיגה לעיר.

עידן דוד, לאחר הניצחון והעפלה לסיבוב הבא במסגרת גביע המדינה בכדורגל: ״ידענו שיהיה משחק לא פשוט נגד קבוצת כדורגל טובה שנמצאת המקום השלישי בליגה הלאומית, אבל גם הייתי מלא ביטחון בשחקנים שלי שאנחנו יכולים לנצח ולעבור שלב".

"אני מאושר מאוד בשבילם כי הם נותנים את כל כולם בכל משחק ובכל אימון. ואני מאושר כמובן בשביל הקהל האדיר שלנו שמוכיח שהוא הקהל הכי טוב בליגה הזאת משחק אחרי משחק. יש כאן באמת קבוצה מיוחדת של אנשים טובים והניצחון הזה הוא עוד שלב בדרך שלנו. אנחנו מאוד שמחים אבל הראש כבר חייב להיות במשחק מול יבנה ביום שישי״.

סאבר בדיר, לאחר הניצחון והעפלה לסיבוב הבא במסגרת גביע המדינה בכדורגל: ״התחושות מדהימות. זה באמת ניצחון מאוד מתוק וחשוב בשבילנו. אין מאושר ממני שהצלחתי להבקיע ולעזור לקבוצה".

"אני חייב לתת מילה טובה לקהל האדיר שלנו, אנחנו באמת מרגישים שהוא דוחף אותנו בכל רגע על המגרש ובלעדיו זה באמת לא היה יכול לקרות. נחגוג לנו והיום כבר נתחיל לחשוב על יבנה ביום שישי הקרוב".