מפלצת: בלם העתיד שמככב ועוזר גם לדניאל פרץ

דניאל פרץ התאמן עם כוכבים ברמה העולמית הגבוהה במהלך הקדנציה בבאיירן מינכן. בהמבורג, לשורותיה הושאל בקיץ, המצב שונה בתכלית, אבל בכל זאת יש שחקן אחד עם פוטנציאל להפוך לסופרסטאר. לוקה וושקוביץ' בן ה-18, בזכותו שמר ביום שלישי השוער הישראלי על רשת נקיה בהופעת הבכורה בניצחון 0:1 בהיידנהיים בגביע הגרמני, היה כהרגלו המוביל בקבוצתו. הבלם הקרואטי, שהגיע בהשאלה מטוטנהאם, נבחר לשחקן החדש המצטיין בבונדסליגה בחודש ספטמבר, ובקבוצה מגדירים אותו כמפלצת.

שמו הולך לפניו. מאמן נבחרת קרואטיה, זלאטקו דאליץ’, שכבר הספיק להעניק לוושקוביץ' את הופעה ראשונה במדים הלאומיים, טוען שהוא ינהיג אותה ב-15 השנים הקרובות, כשותפו של יושקו גברדיול. כוכב מנצ'סטר סיטי כבר הוכיח את עצמו, אבל פרשנים רבים במדינה גורסים כי וושקוביץ' יכול אפילו להתעלות עליו. גם בטוטנהאם משוכנעים שהחתימו יהלום אמיתי, ומאושרים מכך שניתן היה לעשות זאת תמורת כ-12 מיליון אירו בלבד. מרטין יול ההולנדי, שהדריך בעבר את התרנגולים, הצהיר לאחרונה: "כריסטיאן רומרו הוא בלם מעולה, אבל הבחור שהושאל להמבורג יהיה טוב ממנו". וזו לא קביעה מופרכת כלל.

וושקוביץ' נחשב לעילוי חריג במולדתו כבר מזמן. הוא גדל בבית הספר של היידוק ספליט כדור רביעי של כדורגלנים. סבא רבא שלו שיחק במדי היידוק במהלך מלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן ניהל את האקדמיה. סבו, מריו וושקוביץ', עשה קריירה לא רעה בליגה ההולנדית ונהרג בתאונת דרכים בגיל 31. אביו, דניאל וושקוביץ', שיחק אף הוא בהיידוק, ושיתף בזמנו פעולה במרכז ההגנה עם סלאבן ביליץ'. האח הבכור, מריו, הקרוי על שם הסב המנוח, הוא בלם שהוגדר ככישרון פנטסטי בקרב ילידי 2001. אלא שהוא הקפיד לטעון בכל הזדמנות: "לוקה יהיה וושקוביץ' הגדול מכולם". אמר – וצדק.

לוקה וושקוביץ' (מימין) עם דניאל פרץ באימון המבורג (IMAGO)

כי לוקה וושקוביץ' היה אדיר בכל קבוצות הילדים והנוער של היידוק, בלט בנבחרות הצעירות, ובמועדון השתוקקו לתת לו צ'אנס בקבוצה הבוגרת מוקדם ככל הניתן. התקנות בקרואטיה לא מאפשרות לעשות זאת לפני גיל 16, אז וושקוביץ' ערך את הופעות הבכורה יומיים אחרי שחגג את יום ההולדת הרלוונטי בפברואר 2023. לאף אחד לא היה אכפת כי מדובר במשחק הגדול מול דינאמו זאגרב. העסק הסתיים בתבוסה 4:0, אבל אנשי היידוק היו בטוחים שהגאון שלהם יהיה חזק מספיק מנטלית כדי להתגבר על כך. ואכן, לוקה כבש את שערו הראשון בבוגרים כבר בחלוף שבוע. לפיכך, הוא נכנס להיסטוריה כשחקן הצעיר ביותר וככובש הצעיר ביותר בתולדות היידוק.

סקאוטים שידעו עליו מראש, נהרו למשחקיה של היידוק כדי לצפות בפלא, והצעות ממש לא חסרו לו. באיירן מינכן הביעה עניין, ומנצ'סטר סיטי הגישה הצעה מסודרת. וושקוביץ' בחר בספטמבר 2023 באופציית טוטנהאם, ובימים האחרונים הסביר את הבחירה: "הרגשתי שזה הפרויקט הנכון עבורי. במנצ'סטר סיטי יש הרבה מאוד שחקנים צעירים, ולא רציתי להיות סתם עוד אחד. בטוטנהאם התייחסו אלי כאל שחקן מיוחד, וזה היה השיקול המכריע".

החוזה נחתם עד 2030, והמחיר סוכם כבר אז – הוא עשוי להגיע עם בונוסים גם ל-15 מיליון אירו, ומדובר בשיא כל הזמנים במונחים קרואטים. אלא שוושקוביץ' לא יכול היה להצטרף לתרנגולים רק בגיל 18, ובינתיים הוחלט שיצבור ניסיון בהשאלות. בתחילת 2024 הוא בילה מספר חודשים בראדומיאק הפולנית והפך מיד לשחקן הרכב. בקיץ 2024 הוא כבר שודרג לליגה הבלגית וחתם במדי וסטרלו. תוך זמן קצר, הוא כבר היה הסנסציה הגדולה של הליגה, עם הופעות מרשימות בעורף שלוו בתרומה התקפית יוצאת דופן.

לוקה וושקוביץ' במדי ראדומיאק (IMAGO)

שבעה שערים ושני בישולים היו לבלם הצעיר בעונה שעברה, והוא עשה זאת במגוון דרכים. וושקוביץ' חסון ומתנשא ל-193 סנטימטרים, ולכן שולט באופן כמעט אבסולוטי בכדורי הגובה הן ברחבה שלו, והן ברחבת היריב במצבים הנייחים. אלא שהוא מסוכן לשער גם במשחק הרגל, ובקרב הגדול מול ברוז' הרשית במספרת נאה שגרמה לחלוצים לקנא. יש לו טכניקה מזהירה עבור בלם כה גבוה, והוא ניחן בראיית משחק שמאפשרת לו לפתח את המשחק מאחור, וגם להצטרף להתקפות מסודרות. הוא רגוע מאוד תחת לחץ, לא נרתע ממסירות יומרניות, ועל פניו אין לו נקודות תורפה. רק צריך לפתח וללטש בהדרגה את התכונות החזקות כדי להפוך לבלם המושלם.

בטוטנהאם ערכו ליהלום קבלת פנים חמה מאוד כאשר הוא הצטרף לאימוני טרום העונה, והמאמן החדש תומאס פרנק ראה בו חלק אינטגרלי מהסגל לקראת העונה החדשה. אלא שהקרואטי ידע כי לא יקבל הזדמנויות רבות כאן ועכשיו, כי כריסטיאן רומרו ומיקי ואן דה ואן מהווים את צמד הבלמים הפותח בלונדון. אז הוא ביקש ביוזמתו לצאת שוב להשאלה, לקבוצה בה יוכל להיות באנקר בהרכב. המבורג הייתה האופציה המועדפת ממספר סיבות.

ראשית, העולה החדשה שחזרה לבונדסליגה אחרי היעדרות מתסכלת בת 7 שנים, הייתה זקוקה נואשות לחיזוק בהגנה. שנית, זהו צעד משמעותי מאוד קדימה בהשוואה לליגה הבלגית. שלישית, לוקה מכיר היטב את העיר ואת המועדון, כי האח מריו משחק שם מאז 2021.

לוקה וושקוביץ' עם שחקני המבורג (IMAGO)

טוב, השימוש המונח "משחק" לא נכון לכל התקופה המדוברת, כי ב-2022 נתפס וושקוביץ' הבכור בשימוש בחומרים אסורים לכאורה, והושעה מפעילות עד 2026 – גם אם הוא עצמו עדיין טוען לחפותו. הפרשה לא הייתה פשוטה לעיכול עבור אוהדי המבורג המאוכזבים, אשר עמדו לצידו של הבלם ומחכים בסבלנות לשובו למגרשים. בינתיים, הם התלהבו מאוד מהרעיון לראות בפעולה את האח הצעיר, במיוחד כאשר שמעו שהוא טוב פי כמה ממריו. לוקה קיבל בהמבורג את החולצה מספר 44 ששייכת עקרונית לאחיו, וההמולה סביבו הייתה גדולה מהרגע בו דרך באימון הראשון בשלהי אוגוסט.

הבכורה הייתה קשה, אפילו יותר מזו שחווה במדי היידוק, כי המאמן מרלין פולצין זרק אותו למים העמוקים באליאנץ ארנה נגד האלופה. באיירן הביסה את המבורג 0:5, וההתמודדות עם הארי קיין הותירה את וושקוביץ' עם כאב ראש, אבל הוא לא התרגש מכך. בחלוף שבוע, במשחקו הביתי הראשון, הוא התכבד לכבוש את השער הראשון של המבורג העונה, כלומר השער הראשון שלה בבונדסליגה מאז 2018. האוהדים יצאו מגדרם ביציע, הקבוצה ניצחה את היידנהיים 1:2, ומאז הקרואטי לא הסתכל לאחור.

הוא היה השחקן המצטיין בתיקו 0:0 באצטדיונה של אוניון ברלין, וזכה במהלך 90 הדקות ב-18 כדורים במאבקים אוויריים, לפי הסטטיסטיקאים זהו נתון שיא בשנים האחרונות בכל 5 הליגות הבכירות באירופה. לאחר מכן, הוא זהר גם בניצחון 0:4 על מיינץ. שני המשחקים הבאים הניבו הפסדים ללייפציג ולוולפסבורג, אבל הקרואטי הפגין יכולת פנטסטית גם בהם, ובסך הכל – אם לא סופרים את הפיאסקו מול באיירן, ספגה המבורג 3 שערים בלבד ב-5 משחקי הליגה בכיכובו. עם פרץ בשער, נרשמה הצגה מפוארת נוספת של הנער, והמבורג שמרה כאמור שוב על רשת נקיה.

לוקה וושקוביץ' מול הארי קיין (IMAGO)

הציפיות גבוהות מאוד, וההיסטוריה יודעת לא מעט מקרים של כישרונות צעירים שלא עומדים בהן. עם זאת, וושקוביץ' הוכיח בגרות יוצאת דופן, והסתגל ללא קושי ל-4 קבוצות ב-4 ליגות שונות על אף שהוא רק בן 18. הוא מוגדר כבר עכשיו כאחד הבלמים הטובים בבונדסליגה, והעתיד מרגיש מבטיח מאוד.

הוא לא מסתיר את חלומו לשחק בהרכב הנבחרת כבר במונדיאל בקיץ הקרוב. בגרמניה, המשימה היא להשאיר את המבורג בליגה, ובעונה הבאה רואה את עצמו וושקוביץ' מפלס את דרכו להרכב טוטנהאם. לאחר מכן, השאיפה היא להצטרף בשלב מסוים לריאל מדריד, אותה אוהד לוקה מאז שהוא זוכר את עצמו. ושלא יהיה ספק – נציגי האימפריה הספרדית עוקבים אחריו. זה פשוט לא יכול להיות אחרת.