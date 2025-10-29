יום רביעי, 29.10.2025 שעה 07:36
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
182-216אל נאסר1
1510-166אל טאאוון2
146-176אל הילאל3
145-116אל קאדיסיה4
124-86אל אהלי5
106-136אל חאליג'6
109-116אל איתיחאד7
108-86ניאום8
98-106אל חולוד9
88-66אל פייחה10
713-76אל אטיפאק11
68-56אל שבאב12
615-76אל ריאד13
57-36אל חאזם14
413-66אל פאתח15
215-66דאמאק16
114-66אל אחדוד17
014-46אל נג'מה18

רונאלדו ניסה להרגיע, ראיקוביץ' ואשתו הציתו

אל נאסר נכנעה לאל איתיחאד ובנזמה והודחה מהגביע, CR7 הפסיד תואר 13 בסעודיה. אקס מכבי ת"א חגג מול פניו של הפורטוגלי, אשתו אנה לעגה באינסטגרם

|
רונאלדו והסטורי של אנה ראיקוביץ' (IMAGO)
רונאלדו והסטורי של אנה ראיקוביץ' (IMAGO)

הקלאסיקו הסעודי בין אל נאסר לאל איתיחאד הפך לאירוע מתוח גם הרבה אחרי שריקת הסיום. אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו הודחה מהגביע הסעודי אחרי הפסד 2:1 במסגרת שמינית הגמר של המפעל היוקרתי. מנגד, קבוצתו של קארים בנזמה חגגה עלייה לרבע הגמר, ובעיקר ניצחון יוקרתי על היריבה הגדולה.

מיד לאחר ההפסד, רונאלדו ניסה לשדר רוגע ואחדות. הפורטוגלי פרסם תמונה מהחדרים הפנימיים של הקבוצה לפני המשחק, בה הוא נראה נואם לחבריו ומעודד אותם להרים ראש. “אנחנו עומדים זקופים, לומדים וממשיכים קדימה יחד”, כתב. המסר היה ברור: ההפסד לא יערער את אל נאסר, ששומרת על קצב טוב בליגה. עם זאת, CR7 הפסיד כבר 13 תארים רצופים מאז שחתם בערב הסעודית וטרם זכה בתואר רשמי עם אל נאסר.

גם מאמנו הפורטוגלי של רונאלדו, ז'ורז'ה ז'סוס, התייצב מול העיתונאים והגן על כוכבו. “הבעיה לא הייתה רונאלדו”, הדגיש. “העייפות והעומס פשוט הכריעו אותנו”. המאמן התעצבן כשנשאל על האפשרות להחליף את רונאלדו במהלך משחקים, בדומה לסרחיו קונסייסאו, מאמן אל איתיחאד, שהוציא את קארים בנזמה, ואמר בתקיפות: “אני סומך על כריסטיאנו, אנחנו צריכים אותו בכל רגע”. בהמשך הוא התפרץ לעבר עיתונאי ששאל על ההיסטוריה האישית שלו מול קונסייסאו: “מה אתם רוצים? שנדבר עכשיו על הליגה הפורטוגלית?”.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

אם זה לא הספיק, הרי שהדרמה הגדולה התרחשה דווקא מחוץ למגרש. שוער אל איתיחאד, פרדראג ראיקוביץ’, לשעבר במכבי תל אביב, הגיב בסיום בפרובוקציה בוטה לעבר אוהדי אל נאסר, שהשליכו לעברו חפצים במהלך החגיגות. הוא פנה לקהל, סימן בידיים את תוצאת המשחק (2:1) ושאל בציניות “מי ניצח?”. דקות לאחר מכן, אשתו אנה ראיקוביץ’ העלתה לאינסטגרם סרטון שבו הוא נראה מסמן לאוהדים "שקט", כשברקע נשמעת המנגינה של השיר המצרי “אני באבא”, ולצדו רונאלדו נראה עוזב את המגרש בפנים כבויות. היא הוסיפה כיתוב בוטה: “הבוס חזר”.

אנה לא עצרה שם. בסטורי נוסף היא שיתפה תמונה מעליבה של ראיקוביץ’ מוצג כענק שרירי האוחז ב”חמור” בצבעי הצהוב-כחול, רמז ברור לאל נאסר. הפוסט עורר סערה בקרב אוהדי המועדון, שדרשו התנצלות פומבית מהשוער ומשפחתו. גם שחקני אל איתיחאד אחרים הצטרפו לחגיגות הפרובוקציה, דנילו פריירה סימן לאוהדי אל נאסר “לא שומע אתכם”, ואחמד אל-ג'לידאן הניח את חולצת קבוצתו על דגל הקרן באצטדיון של היריבה.

הסטורי של אנה ראיקוביץהסטורי של אנה ראיקוביץ' (צילום מסך)

כך או כך, אל נאצר תצטרך להתמודד עכשיו לא רק עם ההדחה מהגביע, אלא גם עם משבר תדמיתי לא קטן, בעוד רונאלדו מנסה לשמור על איפוק ולכוון את חבריו להמשך העונה. “אנחנו נלמד מזה ונחזור חזקים יותר”, כתב הכוכב, אבל בינתיים, דווקא השוער הסרבי ואשתו גנבו לו את הכותרות.

