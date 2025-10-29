הפועל עוד לא במשבר, אך חייבת לנצח את טבריה

אחרי שני הפסדי ליגה רצופים, הפועל תל אביב עשתה אתנחתא מהליגה לטובת גמר גביע טוטו סוער נגד בית"ר ירושלים מתוך תקווה לתקן את ההפסד למכבי נתניה, אבל להבדיל משני ההפסדים האחרונים, הפעם רשמה משחק חלש ברוב דקות המשחק. האדומים הפסידו 2:1 ליריבה הגדולה בית"ר ירושלים וסיימו את המפעל במקום השני.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים את הפספוס של הפועל לזכות בתואר אחרי 13 שנה בפרק נוסף של פודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. האם זה היה המשחק הכי חלש של הפועל מתחילת העונה ואם כן אז למה? השינויים שערך ברדה, שאלת לויזו וטוריאל, האם מדובר במשבר והבעיה בחוד ההתקפה.

עוד בפרק - הקרע מול משטרת ישראל ומה הפועל חייבת להציג בדיון היום בבית הדין וכמובן החשיבות לנצח את טבריה בעוד שלושה ימים. האזנה נעימה.