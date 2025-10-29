טוקלומטי ועבדה הפסידו 1:0 לניו יורק סיטי

ערב קשה לשני הישראלים ב-MLS. עידן טוקלומטי (90 דקות) וליאל עבדה (65 דקות) פתחו בהרכב של שארלוט FC, אך לא הצליחו למנוע הפסד ביתי 1:0 לניו יורק סיטי במשחק הראשון בסדרת הפלייאוף (הטוב משלושה). עבור שארלוט, שסיימה את העונה הרגילה עם מאזן ביתי הטוב בליגה (13 ניצחונות), זו הייתה הופעה מאכזבת במיוחד דווקא כשזה הכי חשוב, מול הקהל המקומי בבנק אוף אמריקה סטדיום.

המשחק הוכרע בדקה ה-34, כשאלונסו מרטינס חדר בקלילות מצד ימין והשאיר את כל הגנת שארלוט מאחור לפני שירה לרשת את השער היחיד במשחק. המאמן דין סמית’ הודה בסיום: "זה היה שער רך מדי, אבל הוא שיקף את כל המחצית הראשונה שלנו, פשוט לא עמדנו בלחץ של משחק פלייאוף ביתי". האצטדיון, שבו נכחו 33,700 צופים, התקשה להמריא או לייצר אווירה מחשמלת, והקבוצה נראתה כבויה לכל אורכו של הערב הקר.

שארלוט גם נאלצה להסתדר ללא שני הכוכבים הגדולים שלה, ווילפריד זאהה המורחק ופפ בייל הפצוע, מה שפגע קשות ביצירתיות ההתקפית. עבדה, שקיבל את הקרדיט בהרכב, התקשה להשפיע ונראה חסר ביטחון מול ההגנה הצפופה של ניו יורק, לפני שהוחלף בדקה ה-65. טוקלומטי, שמדורג במקום השלישי ברשימת "22 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 22", של ה-MLS, שיחק 90 דקות, אך נותר מבודד בחוד. הכדור כמעט ולא הגיע אליו באזורים המסוכנים, והוא נאלץ להמתין להזדמנויות שלא הגיעו.

במחצית הראשונה שלטה ניו יורק סיטי לחלוטין, 56% החזקת כדור ויתרון ברור בבעיטות (8:3). שארלוט נראתה לחוצה, איבדה כדורים פשוטים ונשברה הגנתית רגע לפני ההפסקה. במחצית השנייה נרשמה התאוששות קלה: 3 קרנות ב-10 הדקות הראשונות, שיפור בהנעת הכדור והפחתה בהחזקת הכדור של היריבה. הקבוצה כמעט השוותה מבעיטה חופשית של אשלי ווסטווד בדקה ה-56, אך השוער מאט פריס הדף בקלות. גם הניסיונות המאוחרים נעצרו אצל השוער, וההזדמנות האחרונה של ארצ’י גודווין בתוספת הזמן פגעה רק בצד הרשת. כעת שארלוט תצא למשחק גורלי בגומלין ביום שבת ביאנקי סטדיום, מגרשה הביתי של ניו יורק סיטי, ותצטרך לנצח כדי לכפות משחק שלישי ומכריע.