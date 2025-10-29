"לא היה להפועל סיכוי נגדנו, יצחקי היה סבלני"

שחקני בית״ר ירושלים חגגו עד השעות הקטנות של הלילה את הזכייה בגביע הטוטו, כאשר כולם נסעו עם הגביע לחתונה של עילאי חג׳ג׳ בנשר שם השלימו את החגיגות שהחלו בסמי עופר. התחושות בבית״ר הן של פורקן, ברק יצחקי עם תואר ראשון כמאמן, אצילי עם תואר ראשון בבית״ר וירדן שועה מניף לראשונה גביע כקפטן, מרגישים שהעונה הזו הולכת להיות מיוחדת.

תכף נחזור לאווירה השמחה בבית״ר, אבל קודם כל חשוב להתייחס לפציעה של הבלם לוקה גדראני שמדאיגה מאוד את הצוות המקצועי בקבוצה. גדראני יעבור בדיקת MRI וקיים חשש שקרע את הרצועה הצולבת, מה שאומר שהוא סיים את העונה, ומבחינת בית״ר מדובר באסון מקצועי מכיוון שהבלם הוא בורג משמעותי בהגנה, הוא זה שמאפשר לקראבלי לפרוח לצידו והוא גם מנהיג את החלק האחורי של הקבוצה, בלם עם המון ביטחון ועוצמות ואין ספק שפציעה שתשבית אותו עד לסיום העונה זו מכה קשה לבית״ר. התשובות לגבי חומרת הפציעה בימים הקרובים, אם גדראני סיים את העונה, בית״ר תנסה להחתים בלם בינואר.

בחזרה למשחק אתמול, בית״ר הייתה עדיפה על הפועל תל אביב לאורך כל המשחק, ״לא היה להפועל תל אביב סיכוי נגדנו, באנו כשיש לנו המון מה להפסיד ושיחקנו את המשחק הכי טוב שלנו העונה, פירקו אותנו בנוגע לזרים, יצחקי היה סבלני וזה הוכיח את עצמו, להתמודד עם הביקורות מתחילת העונה ולסיים עם גביע הטוטו ובצמרת ליגת העל זה מראה על עוצמה של מועדון״, אומרים בבית״ר ירושלים.

יצחקי: הכי שמח שבסוף הגביע בצד שלנו

בית״ר תפגוש את הפועל באר שבע ביום שני, כל הכרטיסים למשחק צפויים להימכר היום ואין סיכוי שיפתחו הקופות ביום המשחק. בית״ר יכולה בשני המפגשים הקרובים מול באר שבע ומכבי תל אביב להציב את עצמה כמועמדת לאליפות אם תנצח בשני המשחקים. כפי שהקבוצה של יצחקי נראתה אתמול בסמי עופר, זה בהחלט אפשרי לנצח את באר שבע ומכבי ת״א.

ירדן שועה שהוחלף בהפסקה בגלל מתיחה במפשעה יהיה כשיר למשחק מול באר שבע. בבית״ר לא התרגשו מהתקרית בין שועה למאמן השוערים רודו הן הרוש והגדירו אותה כ ״אמוציות ולחץ של משחק״. שועה אמר בעניין הזה: ״אין שום סיפור, זה מצחיק שחושבים בכלל שיכול להיות משהו ביני לבין מאמן השוערים, זה הצחוקים שלנו, הכל בסדר, אין שום סיפור פה״.

במשחק אתמול ירין לוי הוכיח שוב שביכולת שלו הליגה הישראלית היא תחנת מעבר לאירופה, ספק אם הוא יישאר בארץ בסיום העונה, ירדן שועה קיבל מחמאות בלי סוף על הבישול למיכה שבעצמו נבחר למצטיין המשחק.

ירדן שועה מודה לקהל בירידה לספסל (רדאד ג'בארה)

ומילה על ברק יצחקי, מאז שהגיע לבית״ר הוא הפך את המועדון ליותר מקצועי ורציני ומעל הכל הדביק את כולם בכדורגל התקפי, ביצירתיות ואומץ שאוהדי בית״ר חיכו לזה שנים על גבי שנים. יצחקי, אומרים בבית״ר, הוא התאמה מושלמת ל-DNA שכל הזמן מדברים עליו בירושלים.

כעת המשימה של יצחקי היא להוריד את השחקנים שלו לקרקע אחרי שאפשר להם לחגוג כמו שצריך את הזכייה בגביע הטוטו. מול הפועל באר שבע בית״ר יכולה לשבור רצף של למעלה מעשור ללא ניצחון בטדי על הקבוצה של אלונה ברקת. טדי יהיה מלא ביום שני, עם תפאורה מושלמת ובהמתנה לעוד הצגה של בית״ר ירושלים, והפעם בליגה מול מוליכת הטבלה.