"איך מרגישים 5 ניצחונות ברצף? כמו מקודם"

שישה. זה מספר הניצחונות ברציפות שיש להפועל תל אביב, והמספר השני החשוב הוא אחד, כי זה המיקום שלה ביורוליג ערב המחזור השביעי. האדומים ינסו להבטיח שבוע נוסף בפסגת הליגה הטובה באירופה וניצחון שביעי ברציפות, מאז אותו הפסד בדרבי, במשחק “בית” בסופיה ארנה נגד פרטיזן בלגרד היום (רביעי, 20:00).

האדומים הגיעו לבירת בולגריה כבר מיד לאחר המפגש נגד נס ציונה בליגה, ישירות מהיכל מנורה מבטחים לשדה התעופה. הקבוצה ערכה מספר אימונים באולם, תשחק את המפגש נגד פרטיזן ואז תמריא ליוון לקראת המשחק השני של השבוע הכפול ביורוליג, ואולי המבחן הגדול ביותר העונה של דימיטריס איטודיס וחניכיו – אולימפיאקוס בחוץ. אך לפני זה, פרטיזן בלגרד.

השחקנים שהגיעו לישראל חברו לווסיליה מיציץ’, כריס ג’ונס, דן אוטורו ואלייז’ה ברייאנט בסופיה, והסגל של איטודיס לקראת הסרבים בריא להוציא את ים מדר וברונו קבוקלו, כשגם עוז בלייזר עדיין סוחב פציעה בקרסול, אך הוא בכל מקרה לא רשום בשלב הזה למשחקים ביורוליג.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

איטודיס אמר לאחר המשחק: “אנחנו בקצב הנכון, עוברים תהליך והולכים לכיוון שבו רצינו להיות. אנחנו מנסים לבנות כימיה, מנסים לעבוד על שיתוף הפעולה בין שחקנים שאפילו באימונים לא יוצא להם לשחק יחד הרבה. המטרה להיות תחרותיים, יש לנו אתגר גדול לפנינו עם שבוע כפול נוסף עם פרטיזן ואז משחק באתונה. פרטיזן תאתגר אותנו, הרבה פרצופים מוכרים, קבוצה פיזית מאוד. יש לה לא מעט פציעת כמונו, אבל היא מחתימה שחקנים וזה מוכיח את המטרות”.

וסיליה מיציץ’ נשאל איך מרגיש להיות עם חמישה ניצחונות ברציפות: “מרגיש כמו מקודם, אותו דבר. מנסים לבנות משהו טוב, היו ניצחונות טובים וגם ברגעים הרעים אנחנו מנסים ללמוד מזה, אבל ברור שעדיף ללמוד גם אחרי ניצחון. פרטיזן תבוא לכאן, אני שמח שאראה כמה פרצופים מוכרים מנבחרת סרביה, אבל עבורי באופן אישי זה עוד משחק”.

בנושא אחר, דובאי הודיעה באופן רשמי שהיא לא תארח את הפועל תל אביב במדינה שלה בגלל שיקולים פוליטיים וביטחוניים. הקבוצה מאסיה, וזאת למרות ההודעה על חזרת המשחקים לישראל מהאחד בדצמבר בכפוף לכך שהפסקת האש עם ארגון החמאס תישמר, תארח את מחזיקת היורוקאפ בבוסניה, בעיר סרייבו.